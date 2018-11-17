الصحة: إيفاد قافلة طبية لجنوب السودان وإجراء عدد من الجراحات الدقيقة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن إيفاد قافلة طبية تشمل عددا من التخصصات إلى مدينة جوبا، بجنوب السودان.

تأتي هذه القافلة بعد الزيارة الأخيرة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، لدولة السودان، فى إطار تقديم الدعم الطبى والتعاون المشترك بين البلدين.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن إيفاد القافلة الطبية تأتى فى إطار توجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، حيث شملت تخصصات فى الرمد و الناصور البولي، بناء على طلب الجانب السوداني فى هذا الشأن، مشيرا إلى أنه تم توقيع الكشف الطبى على 227 حالة رمد، كما تم إجراء 126 عملية جراحة مابين مياه بيضاء و زرع عدسة، بالإضافة إلى إجراء 15 عملية إصلاح ناصور، كما تم تجهيز 23 حالة ناصور مرتجع لإجراء جراحة لهم خلال الأيام القليلة القادمة.

وأضاف مجاهد، انه فى إطار توصيات وزيرة الصحة والسكان، بالتدريب ورفع كفاءة الأطقم الطبية، فقد تم تنظيم ورشة عمل في مجال مناظير المسالك حضرها 15 من الأطباء السودانيين.

كما قامت السيده الأولى بالسودان، بزيارة القافلة وأثنت على المجهود المبذول من الفريق الطبى المصري لعلاج الأشقاء السودانيين، ودعم المنظومة الصحة بجنوب السودان .

وفى ذات السياق، طلب وزير الصحة السوداني، دعم وزارة الصحة و السكان المصرية لتشغيل وحدة الغسيل الكلوي المهداة من مصر لشعب السودان و تدريب الكوادر الطبية بها، الأمر الذى وجهت وزيرة الصحة والسكان به وبسرعة تشغيل الوحدة وتدريب الفريق الطبى ، كما أشار وزير الصحة السودانى إلى ضرورة تجديد بروتوكول التعاون المشترك بين البلدين في مجال الصحة والدواء بما يتيح تداول الدواء المصري فى السودان بنفس معايير تسجيل الدواء المتبعه في مصر، الأمر الذى أكدت عليه وزيرة الصحة والسكان وجار العمل عليه.