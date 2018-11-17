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"الزراعة" استمرار صرف الأسمدة الشتوية بالمعاينة وبالأسعار المدعومة

السبت، 17 نوفمبر 2018 07:00 ص
"الزراعة" استمرار صرف الأسمدة الشتوية بالمعاينة وبالأسعار المدعومة الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
كتب عز النوبى
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تواصل وزارة الزراعة  واستصلاح الأراضى ، صرف الأسمدة لجميع  المحاصيل الشتوية  بالأسعار المدعمة  "شيكارة اليوريا 164.5 جنيه ، والنترات 159.5 جنيه  ، من خلال الجمعيات الزراعية " الإصلاح – الائتمان- الاستصلاح"، على أن يتم صرف 2 شيكارة لمحصول القمح  واستكمال  الصرف  بالمعاينة على الطبيعة  من قبل اللجان المشكلة على رأس الغيط لمن يزرع الأرض فعليا من خلال غرف العمليات المركزية والفرعية المشكلة  بالقطاع ومديريات الزراعة.

وقال الدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية ، في تصريحات  لـ"اليوم السابع"،إن الجمعيات الزراعية تواصل صرف الأسمدة للزراعات الشتوية بالمعاينة على الطبيعة لمن يزرع الأرض فعليا،موضحا أن تنسيقة الأسمدة تجتمع  أسبوعيا  مع  الشركات المنتجة للأسمدة المتعاملين فى تجارة وتداول وإنتاج الأسمدة ، لتوريد الحصص المطلوبة لوزارة الزراعة وتوفير المقررات السمادية المدعمة للموسم الشتوى الجديد، ويتم حاليا سحب الأسمدة من المصانع من خلال لجان متابعة منذ خروج الشحنات وحتى وصولها إلى الجمعيات الزراعية.

 

 


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