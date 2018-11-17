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"الرى" تُقيم تجربة الصنابير الموفرة للمياه تمهيدًا لتعميمها على مستوى الجمهورية

السبت، 17 نوفمبر 2018 03:00 ص
"الرى" تُقيم تجربة الصنابير الموفرة للمياه تمهيدًا لتعميمها على مستوى الجمهورية د. محمد عبد العاطى وزير الرى
كتبت أسماء نصار
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أكد الدكتور أيمن السيد، رئيس قطاع الاتصالات والمعلومات بوزارة الرى، أنه جار الآن تقييم تجربة استخدام الصنابير الموفرة للمياه بالمساجد، حيث شهد مسجد السيدة نفيسة ومسجد يوسف الصحابى بمحافظة القاهرة تركيب باكورة الصنابير الموفرة للمياه من تصنيع وإنتاج وزارة اﻹنتاج الحربى، وذلك تمهيدًا لتعميمها.

 

وأضاف السيد، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه من المقرر رفع تقرير مفصل خلال الأسبوع الجارى إلى الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى عن التجربة، وذلك بعد عمل القياسات قبل وبعد تركيب الصنابير؛ تمهيدًا لتعميم التجربة بالمحافظات.

 

من جانبه، أشار الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الرى، إلى أن هذه الصنابير الموفرة للمياه توفر 75% من إجمالى المياه المستخدمة وتقضى تمامًا على إهدار المياه، مؤكدًا أنه من المنتظر تعميم التجربة على المساجد كخطوة أولى يعقبها مرحلة تحويل تدريجى لصنابير المياه بمختلف الجهات الحكومية وأجهزة الدولة ثم طرحها بالأسواق وإتاحتها للمواطنين.


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