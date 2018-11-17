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الرئيس اليمنى: ندعم الجهود الرامية لإنهاء معاناة اليمنيين

السبت، 17 نوفمبر 2018 11:34 م
الرئيس اليمنى: ندعم الجهود الرامية لإنهاء معاناة اليمنيين الرئيس اليمنى
كتبت - إيمان حنا
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أكد الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادى على أهمية دور البعثات الدبلوماسية اليمنية فى مختلف بلدان التمثيل، وضرورة تفعيل دورها ومكانتها لشرح وبلورة واقع اليمن وما يمر به من معاناة جراء تداعيات الحرب الانقلابية الحوثية.

 

كما أكد خلال استقباله اليوم فى مقر إقامته بكليفلاند بالولايات المتحدة الأمريكية نائب وزير الخارجية محمد عبدالله الحضرمى أن تقوم البعثات الدبلوماسية بنقل صورة الوضع فى البلاد وما يعانيه الشعب اليمنى نتيجة انقلاب المليشيات الحوثية المدعومة من إيران، وتوضيح الجرائم التى ترتكبها تلك المليشيات ضد أبناء اليمن، والانتصار لإرادة شعبنا اليمنى وإيصال رسالته الحقة دون تزييف.

 

وأكد دعمه لكل الجهود الرامية لإنهاء معاناة الشعب اليمنى وشدد على أن أى جهود للسلام ينبغى أن تستند بشكل واضح على المرجعيات الثلاث وهى المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطنى وقرار مجلس الأمن الدولى 2216. بما يضمن إنهاء الانقلاب، وكل ما ترتب عليه واستعادة الدولة، والحفاظ سيادة اليمن واستقلاله ووحدة أراضيه، وعدم التدخل فى شؤونه الداخلية وبما يحقق الاستقرار والنماء والمضى قدما فى مشروع اليمن الاتحادى الجديد.

 

وشارك فى اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور عبدالله العليمى.


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