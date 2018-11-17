video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
السبت، 17 نوفمبر 2018 11:24 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الجالية المصرية بلندن تقيم عزاءً للشهيد ساطع النعمانى

السبت، 17 نوفمبر 2018 11:20 م
الجالية المصرية بلندن تقيم عزاءً للشهيد ساطع النعمانى الشهيد العميد ساطع النعمانى
كتب محمود الضبع
إضافة تعليق

أقامت جمعية الجالية المصرية بالمملكة المتحدة اليوم السبت الموافق 17 نوفمبر 2018 سرادق عزاء للشهيد العميد ساطع النعمانى الذى وافته المنية أثناء تلقيه العلاج بالعاصمة البريطانية مساء الأربعاء الماضى.

ورحل العميد ساطع النعمانى، ضحية الإخوان فى ميدان النهضة، فجر الأربعاء الماضى فى مستشفى سانت مارى فى العاصمة البريطانية لندن، حيث كان النعمانى يستكمل علاجه بالخارج بعدما شعر بتدهور فى حالته إلى أنه توفى فور نقله للمستشفى لإسعافه.

يذكر أن العميد ساطع النعمانى كان يشغل منصب نائب مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور، كان قد أصيب فى أحداث ميدان النهضة أمام جامعة القاهرة عام 2013، وتم علاجه بعدة دول وعاد لعمله من جديد.

 

WhatsApp Image 2018-11-16 at 5.06.10 PM


WhatsApp Image 2018-11-17 at 10.09.02 PM

 
WhatsApp Image 2018-11-17 at 10.09.03 PM (1)
 
WhatsApp Image 2018-11-17 at 10.09.03 PM (2)
 
WhatsApp Image 2018-11-17 at 10.09.03 PM
 
WhatsApp Image 2018-11-17 at 10.11.31 PM (1)
 
WhatsApp Image 2018-11-17 at 10.11.31 PM
 
WhatsApp Image 2018-11-17 at 10.18.25 PM (1)
 
WhatsApp Image 2018-11-17 at 10.18.25 PM (3)
 
WhatsApp Image 2018-11-17 at 10.18.25 PM
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. جثمان الشهيد ساطع النعمانى يصل أرض الوطن.. أسرة الشهيد وقيادات الداخلية فى استقباله بالمطار.. استعدادات مكثفة لتشييع الجنازة لمقابر العائلة بـ6 أكتوبر.. وتلقى العزاء فى البطل بلندن قبل عودته للقاهرة

العميد ساطع النعمانى

الشهيد

لندن

عزاء

اخبار

وفاة

جنازة ساطع النعمانى




لا تفوتك
غدا طقس معتدل بكافة الأنحاء نهارا بارد ليلا والعظمى فى القاهرة 25 درجة

غدا طقس معتدل بكافة الأنحاء نهارا بارد ليلا والعظمى فى القاهرة 25 درجة

ننشر حيثيات تأييد إعدام 20 متهما والمؤبد والمشدد لـ114 أخرين بـ"مذبحة كرداسة"

ننشر حيثيات تأييد إعدام 20 متهما والمؤبد والمشدد لـ114 أخرين بـ"مذبحة كرداسة"

"سيمفونية الحياة" تعزف بشرم الشيخ.. السيسى يشارك بافتتاح مؤتمر التنوع البيولوجى.. وزيرة البيئة: فخورة كونى أول امرأة عربية ترأس حدثا عالميا وتبنينا مشروعات لوقف تلوث النيل.. وسفير المكسيك: سنحقق هدفنا بدعم مصر

"سيمفونية الحياة" تعزف بشرم الشيخ.. السيسى يشارك بافتتاح مؤتمر التنوع البيولوجى.. وزيرة البيئة: فخورة كونى أول امرأة عربية ترأس حدثا عالميا وتبنينا مشروعات لوقف تلوث النيل.. وسفير المكسيك: سنحقق هدفنا بدعم مصر

"ليلة فك العقد".. منتخب مصر يهزم تونس لأول مرة منذ 16 عاماً.. المغرب يصنع التاريخ بأول انتصار على الكاميرون.. وحكيم زياش ينهى لعنة عمرها 32 سنة.. وهولندا تكسر صمود فرنسا بثنائية فى دورى الأمم الأوروبية

"ليلة فك العقد".. منتخب مصر يهزم تونس لأول مرة منذ 16 عاماً.. المغرب يصنع التاريخ بأول انتصار على الكاميرون.. وحكيم زياش ينهى لعنة عمرها 32 سنة.. وهولندا تكسر صمود فرنسا بثنائية فى دورى الأمم الأوروبية

صورة نادرة لتذكرة لقاء التأهل إلى كأس العالم 1990 بإيطاليا.. بجنيهين فقط

صورة نادرة لتذكرة لقاء التأهل إلى كأس العالم 1990 بإيطاليا.. بجنيهين فقط

صور.. إطلالات النجمات على السوشيال ميديا see through ودانتيل وكروازيه

صور.. إطلالات النجمات على السوشيال ميديا see through ودانتيل وكروازيه

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة