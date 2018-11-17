الجالية المصرية بلندن تقيم عزاءً للشهيد ساطع النعمانى

كتب محمود الضبع

أقامت جمعية الجالية المصرية بالمملكة المتحدة اليوم السبت الموافق 17 نوفمبر 2018 سرادق عزاء للشهيد العميد ساطع النعمانى الذى وافته المنية أثناء تلقيه العلاج بالعاصمة البريطانية مساء الأربعاء الماضى.

ورحل العميد ساطع النعمانى، ضحية الإخوان فى ميدان النهضة، فجر الأربعاء الماضى فى مستشفى سانت مارى فى العاصمة البريطانية لندن، حيث كان النعمانى يستكمل علاجه بالخارج بعدما شعر بتدهور فى حالته إلى أنه توفى فور نقله للمستشفى لإسعافه.

يذكر أن العميد ساطع النعمانى كان يشغل منصب نائب مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور، كان قد أصيب فى أحداث ميدان النهضة أمام جامعة القاهرة عام 2013، وتم علاجه بعدة دول وعاد لعمله من جديد.







