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"التعليم" تطلب حضور طلاب أولى ثانوى فنى 24 نوفمبر لعقد امتحان تحديد مستوى

السبت، 17 نوفمبر 2018 10:51 ص
"التعليم" تطلب حضور طلاب أولى ثانوى فنى 24 نوفمبر لعقد امتحان تحديد مستوى طارق شوقى وزير التعليم
كتب محمود طه حسين
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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه سيتم التنبيه على طلاب الصف الأول الثانوى والمدرسين والمدارس بالحضور يوم السبت 24 نوفمبر الجارى لعقد امتحان تحديد مستوى للطلاب للوقف على مدى استجابة الطلاب لبرنامج تنمية المهارات بعد أن تم عقد امتحان قبلى لهم مع بدء العام الدراسى.

 

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه سيتم توفير نموذجين من امتحان الطلاب فى مادتى اللغة العربية واللغة الأجنبية وسوف تعقد الامتحان يوم السبت فقط لعدد من الطلاب فى الصف الأول الثانوى الفنى.

 

 
 

 

 


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