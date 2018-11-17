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الأفعى تأكل أبناءها.. قطريليكس تكشف السبب وراء التعديل الوزارى القطرى

السبت، 17 نوفمبر 2018 07:34 ص
الأفعى تأكل أبناءها.. قطريليكس تكشف السبب وراء التعديل الوزارى القطرى تميم بن حمد
كتب ــ إسلام جمال
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واصل حساب قطريليكس، المعنى بفضح جرائم تنظيم الحمدين، تسليط الضوء، على الفساد الذى يضرب قطر، ومنها الخسائر الاقتصادية الفادحة، التى واجهت الدوحة مؤخراً، بعد المقاطعة العربية لها.

وأشار الحساب إلى أن خسائر الاقتصاد القطرى، دفعت تميم بن حمد، أمير قطر، لاتخاذ قرارات كشفت ارتباكه، حيث بحث عن كبش فداء لتحسين صورته أمام الشعب القطرى، من خلال إجراء أكبر تعديل وزاري في تاريخ قطر.

 

وقال الحساب، إن رئيس الأسواق المالية القطرية، عبد الله بن سعود، كان أول الضحايا، حيث حمله تميم مسئولية هروب المستثمرين وانهيار البورصة،  كما أن محمد السادة وزير الطاقة، دفع فاتورة  سياسات التذلل، حيث عرض الإمارة للانتقادات الدولية، بسبب عقود احتكار الغاز.

ولفت الحساب إلى أن حسن المهندى وزير العدل، أيضاَ نال نصيبه من الإطاحة، حيث فشل فى إدانة الدول الأربع، بسبب إجراءات المقاطعة، وكذلك أحمد بن جاسم، وزير الاقتصاد لم يفلت من مقصلة العزل، حيث أطاح به تميم للتغطية على الغزو التركى الإيرانى لأسواق الدوحة.

 


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