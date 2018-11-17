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احتجاز مئات النساء الأجانب وأطفالهن بمعسكرات فى سوريا

السبت، 17 نوفمبر 2018 05:00 ص
احتجاز مئات النساء الأجانب وأطفالهن بمعسكرات فى سوريا جانب من العنف فى سوريا _ صورة أرشيفية
لندن أ ش أ
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قال المرصد السورى لحقوق الإنسان، إن مئات النساء الأجنبيات محتجزن وأطفالهن بمعسكرات فى مناطق خاضعة لسيطرة "مقاتلين متحالفين مع الولايات المتحدة فى شرق سوريا".

ونقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، الجمعة عن المرصد تأكيده أن 584 امرأة و1248 من أطفالهن يعيشون فى هذه المخيمات بالمناطق التى كانت خاضعة لسيطرة تنظيم "داعش"، مشيرة إلى أن النساء يحملن 44 جنسية مختلفة، وينتمين إلى عائلات المقاتلين الأجانب المرتبطين بتنظيم "داعش".

وأوضح المرصد أن المحتجزين يتواجدون فى مخيمات أقيمت خصيصا لهم تحت حراسة مشددة من "قوات سوريا الديمقراطية"، مشيرا إلى أن النساء والأطفال المتواجدين فى المخيم، يتلقون خدمات طبية وصحية إضافة لتقديم المستلزمات الأساسية للحياة.

 


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