إصابة 4 أشخاص بسبب خلافات الجيرة على توصيل الصرف الصحى بقرية بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

أصيب 4 أشخاص بقرية النكارية بمحافظة الشرقية، بكدمات وسحجات، بسبب خلافات الجيرة، والخلاف على توصيل الصرف الصحى، وتم إخطار النيابة العامة.

وتلقى اللواء عبد الله خليفة، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، بحدوث مشاجرة بقرية النكارية، وتبين من الفحص حدوث مشاجرة بين كل من "حماد خ ح" 21 سنة مصاب بجرح قطعى و" عمرو ح س" 31 سنة مهندس صيانة وبين طرف ثانى "سعيد ج ا" 48 سنة مبيض محارة مصاب بكدمة بالرأس وشقيقه "عيد" 41 سنة مبيض محاراة، وتبين حدوث مشاجرة بينهم بسبب خلافات الجيرة، وقيام الطرف الأول بالحفر بالشارع لتوصيل صرف صحى لمنزلهما واعتراض الطرف الثانى، تم ضبط طرفى المشاجرة وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 56615 جنح مركز الزقازيق.