video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
السبت، 17 نوفمبر 2018 03:17 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

إصابة 4 أشخاص بسبب خلافات الجيرة على توصيل الصرف الصحى بقرية بالشرقية

السبت، 17 نوفمبر 2018 01:54 م
إصابة 4 أشخاص بسبب خلافات الجيرة على توصيل الصرف الصحى بقرية بالشرقية مشاجرة - أرشيفية
الشرقية- فتحية الديب
إضافة تعليق

أصيب 4 أشخاص بقرية النكارية بمحافظة الشرقية، بكدمات وسحجات، بسبب خلافات الجيرة، والخلاف على توصيل الصرف الصحى، وتم إخطار النيابة العامة.

 

وتلقى اللواء عبد الله خليفة، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، بحدوث مشاجرة بقرية النكارية، وتبين من الفحص حدوث مشاجرة بين كل من "حماد خ ح" 21 سنة مصاب بجرح قطعى و" عمرو ح س" 31 سنة مهندس صيانة وبين طرف ثانى "سعيد ج ا" 48 سنة مبيض محارة مصاب بكدمة بالرأس وشقيقه "عيد" 41 سنة مبيض محاراة، وتبين حدوث مشاجرة بينهم بسبب خلافات الجيرة،  وقيام الطرف الأول بالحفر بالشارع لتوصيل صرف صحى لمنزلهما واعتراض  الطرف الثانى، تم ضبط طرفى المشاجرة وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 56615 جنح مركز الزقازيق.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط ترزى وعامل بتهمة التنقيب عن الآثار بكفر صقر فى الشرقية

السجن 3 سنوات لعاطلين لقيامهما بتزوير محررات رسمية بالشرقية

الشرقية

اخبار الشرقية

اخبار مصر

مركز الزقازيق

الصرف الصحي

قرية النكارية

مشاجرة




لا تفوتك
رئيس الوزراء يغادر إلى أديس أبابا للمشاركة فى قمة الاتحاد الأفريقى

رئيس الوزراء يغادر إلى أديس أبابا للمشاركة فى قمة الاتحاد الأفريقى

تشكيل لجنة عليا لمتابعة ضخ الأسطوانات لتفادى أزمة البوتاجاز فى الشتاء.. اجتماع أسبوعى لمراجعة معدلات الطرح.. المصيلحى لـ"اليوم السابع ": التوسع فى خدمة توصيل الغاز الطبيعى ساهم فى تقليل الضغط على البوتاجاز

تشكيل لجنة عليا لمتابعة ضخ الأسطوانات لتفادى أزمة البوتاجاز فى الشتاء.. اجتماع أسبوعى لمراجعة معدلات الطرح.. المصيلحى لـ"اليوم السابع ": التوسع فى خدمة توصيل الغاز الطبيعى ساهم فى تقليل الضغط على البوتاجاز

الأوقاف تواجه الدواعش بالقارة العجوز.. خطة لنشر الوسطية وتدريب دعاة وعقد مؤتمرات بأوربا.. طرح بديل عن تيارات مغتربة ترفض دعم التعايش بالغرب.. نشر المطبوعات وملتقيات نقاشية مشتركة وزيارات متبادلة وخطب بالمساجد

الأوقاف تواجه الدواعش بالقارة العجوز.. خطة لنشر الوسطية وتدريب دعاة وعقد مؤتمرات بأوربا.. طرح بديل عن تيارات مغتربة ترفض دعم التعايش بالغرب.. نشر المطبوعات وملتقيات نقاشية مشتركة وزيارات متبادلة وخطب بالمساجد

مواعيد مباريات اليوم السبت 17 - 11 - 2018 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم السبت 17 - 11 - 2018 والقنوات الناقلة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة