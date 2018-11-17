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إصابة مواطن صدمه قطار أثناء عبوره القضبان من مكان غير مخصص للمشاة بالشرقية

السبت، 17 نوفمبر 2018 02:06 م
إصابة مواطن صدمه قطار أثناء عبوره القضبان من مكان غير مخصص للمشاة بالشرقية إسعاف - أرشيفية
الشرقية - فتحية الديب
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أصيب مواطن ببتر بإصبع القدم اليسري وسحجات وكدمات، أثناء عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للمشاة بأبوكبير بالشرقية، وتم إخطار النيابة العامة.

تلقي اللواء عبد الله خليفة، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد إصابة " السيد إ م ط" 38 سنة عامل مقيم كفر الباز بني عياط مركز أبوكبير، ببتر بإصبع القدم اليسري وجرح بالرأس وسحجات متفرقة، وتبين أنه أثناء عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للمشاة  صدمه القطار رقم1777 القادم من الزقازيق، وتم نقله للمستشفي العام، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 9173 إداري مركز أبوكبير لسنة 2018.

 


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