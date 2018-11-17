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إصابة شخص وانتشال 7 من تحت الأنقاض فى انهيار منزل مكون من 3 طوابق بسوهاج

السبت، 17 نوفمبر 2018 09:43 ص
إصابة شخص وانتشال 7 من تحت الأنقاض فى انهيار منزل مكون من 3 طوابق بسوهاج انهيار منزل - أرشيفية
سوهاج - محمود مقبول
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شهدت مدينة دار السلام جنوب شرقى محافظة سوهاج، منذ قليل، انهيار منزل مكون من 3 طوابق ملك محمد الصغير أحمد على، يقيم بذات العنوان نتج عنه إصابة أحد الأشخاص ونجاة 7 آخرين كانوا محتجزين وسط الأنقاض تم إخراجهم بمعرفة الأهالى وبمشاركة قوات الإنقاذ البرى.

ترجع الواقعة عقب تلقى مدير أمن سوهاج، بلاغا من مركز شرطة دار السلام يفيد بحدوث انهيار منزل مكون من 3 طوابق ووجود مصاب وعدد من الناجين.

وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ البرى وقوات مباحث دار السلام ورئيس مجلس مدينة دار السلام وعدد من المعدات الخاصة بمجلس المدينة، وتم فرض كردون أمنى حول المكان المنهار.

وأشارت التحريات إلى أن المنزل ملك محمد الصغير أحمد على، وحدوث انهيار مفاجئ للمنزل المكون من 3 طوابق وبداخله قاطينه، مما تسبب فى احتجاز بعضهم .

قام الأهالى بالمنطقة بالاشتراك مع قوات الإنقاذ البرى ومعدات مجلس المدينة من التعامل مع الموقف، واستخراج 7 أشخاص كانوا محتجزين بالطوابق الثلاثة دون حدوث إصابات لهم، بينما أصيب أحد الأشخاص بسحجات متفرقة بالجسم، وتم عمل الإسعافات الأولية اللازمة له.

جارى تحرير محضر بالواقعة، وتشكيل لجنة من الإدارة الهندسية لبيان سبب الانهيار، تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

 


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