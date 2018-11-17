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أكديما: إصلاح خط إنتاج الإنسولين بسيدكو وتوفير احتياجات الصحة والسوق المحلى

السبت، 17 نوفمبر 2018 11:54 م
أكديما: إصلاح خط إنتاج الإنسولين بسيدكو وتوفير احتياجات الصحة والسوق المحلى الدكتورة هالة زايد وزير الصحة
كتب وليد عبد السلام
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أكدت الدكتورة ألفت غراب رئيس مجموعة أكديما للصناعات الدوائية المملوكة للدولة ممثلة فى وزارة الصحة والاستثمار والتعاون الدولى والمالية، إصلاح خط إنتاج الإنسولين بشركة سيدكو إحدى شركات المجموعة، والذى كان قد نشب فيه حريق منذ فترة، وحالياً الخط يعمل بكامل طاقته لتوفير الأنسولين إلى وزارة الصحة والسوق الحرة.

 

وقالت الدكتورة ألفت غراب، لـ"اليوم السابع"، أنه لا يوجد أى أزمات فى توفير الأنسولين حالياً، وشركات المجموعة مثل المهن الطبية وسيدكو توفر كافة احتياجات الوزارة من الأنسولين، مضيفة أن هناك وفرة فى الكميات المطروحة بالأسواق.

 

ومن جانبه، أوضح الدكتور عوض جبر رئيس مجلس إدارة شركة سيدكو، إحدى شركات مجموعة أكديما التابعة للدولة، أن الخط يعمل بكفاءة عالية وتم إزالة آثار الحريق، ونقوم بتوفير احتياجات السوق ووزارة الصحة، مؤكدًا أن توفير الأدوية الحيوية بالسوق أحد الأهداف القومية للمجموعة، وتابع: ننفذ تكليفات القيادة السياسية ووزيرة الصحة ورئيس المجموعة بالإسراع فى توفير نواقص الأدوية بالسوق المحلى، موضحًا أن هناك توجهات بالتوسع فى الأسواق العالمية خلال الفترة المقبلة.

 

وفى السياق ذاته، أشارت الدكتورة رشا زيادة رئيس الإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة أن السوق بحالة جيدة والأنسولين متوفر بكامل تركيزاته بالسوق، ولا يوجد أى نقص بالصيدليات، لافتة إلى أن الإدارة تتعاون مع كافة الشركات لتوفير نواقص الأدوية خاصة الحيوية.


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