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خالد صلاح
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GSMA تختار ستيفان ريتشارد الرئيس التنفيذى لأورنج العالمية رئيسا لها

الجمعة، 16 نوفمبر 2018 02:06 م
GSMA تختار ستيفان ريتشارد الرئيس التنفيذى لأورنج العالمية رئيسا لها ستيفان ريتشارد الرئيس التنفيذى لأورنج العالمية
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أعلنت "جى إس إم إيه" GSMA التى تمثل الشركات العاملة فى مجال الاتصالات المحمولة عبر العالم، أنها قد اختارت أعضاء جدد فى مجلس إدارتها لمدة عامين تبدأ من يناير 2019 حتى ديسمبر 2020، كما انتخب مجلس إدارة GSMA السيد ستيفان ريتشارد ، رئيسا مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لمجموعة Orange Group كرئيس للرابطة خلفا لـ سنيل بهارتى ميتال، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة بهارتى إيرتل الهندية،كما تم اختيار وتشوا سوك كونج، الرئيس التنفيذى لـ Singtel Group كنائب للرئيس.
 
ومن المقرر أن يشرف ريتشارد على التوجه الاستراتيجى للمنظمة ورسم السياسات للشركات العاملة فى مجال الاتصالات المحمولة والتى تضم فى عضويتها أكثر من 750 من مشغلى شبكات الهواتف المحمولة فى العالم، بالإضافة إلى أكثر من 350 شركة فى النظام الإيكولوجى المتنقل الأوسع. 
 
وقال ستيفان ريتشارد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لشركة Orange تعقيبا على هذا الاختيار: "إنه لمن دواعى سرورى أن يتم انتخابى رئيسًا لـGSMA ونتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع باقى أعضاء مجلس الإدارة بالكامل لمعالجة القضايا الحيوية التى تواجه صناعتنا وعملائنا". 
 
وأضاف ريتشارد قائلا:" هناك دورا رئيسيا لشركات تشغيل الهواتف المحمولة وصناعتها الأوسع نطاقاً فى تعزيز عالم رقمى أكثر أمانًا وشمولًا، مع بناء البنية التحتية والخدمات التى ستمضى قدمًا مع دخولنا هذا العصر الجديد من التواصل الذكى".
 
ويضم أعضاء مجلس إدارة الرابطة 26 عضوا خلال الفترة من 2019-2020 بما فى ذلك 25 ممثلاً لمشغل من أكبر مجموعات المشغلين فى العالم بالإضافة إلى مشغلين مستقلين أصغر يتمتعون بتمثيل عالمى، كما يعمل المدير العام لـ GSMA، ماتس جراند، أيضًا فى مجلس إدارة GSMA لفترة 2019-2020.

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GSMA

ستيفان ريتشارد

الرئيس التنفيذى لأورنج العالمية

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