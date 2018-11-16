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"Before & after" النيران تحول "باراديس" بكاليفورنيا إلى مدينة أشباح "صور"

الجمعة، 16 نوفمبر 2018 01:31 م
"Before & after" النيران تحول "باراديس" بكاليفورنيا إلى مدينة أشباح "صور" المدينة تحولت إلى حطام بسبب النيران
كتبت - هبة مكى
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كشفت العديد من الصور الجوية المروعة عن مدى الدمار الذى ألحقته ألسنة اللهب فى ولاية كاليفورنيا بعد ارتفاع حصيلة القتلى إلى 63 شخصاً ووجود 631 شخص فى عداد المفقودين، وأصبحت معظم أنحاء الولاية كمدينة الأشباح ينتشر بها الحطام وسحب الدخان التى حجبت أشعة الشمس.
 
وكًثفت عمليات البحث عن ضحايا الحريق الكارثى الذى حول مدينة باراديس شمال كاليفورنيا إلى رماد يوم الخميس حيث تم إجلاء أكثر من 50 ألف شخص، وقالت السلطات أن قائمة من تم تسجيلهم فى عداد المفقودين توسعت، حيث يعتبر حريق كامب الذى اندلع فى الشمال منذ أسبوع فى سفوح جبال سييرا واحدًا من أكثر حرائق الغابات الأمريكية فتكًا منذ مطلع القرن الماضى وسط عمل جيش من رجال الإطفاء، كثير منهم من دول ولايات بعيدة، على قمع واحتواء ألسنة اللهب.

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وأحرقت النيران ما يقرب من 9500 منزل ومبنى، بعد ساعات فقط من اندلاع الحريق الخميس الماضى، وفقا لإدارة حماية الغابات والحرائق فى كاليفورنيا، وتوضح الصور حال المنازل قبل وبعد اندلاع الحريق.
 
 وفى أعقاب الكارثة، قال كورى هونيا رئيس المقاطعة، إن أوامر الإخلاء صدرت من خلال 5227 رسالة إلكترونية و25643 مكالمة هاتفية و5445 رسالة نصية، بالإضافة إلى وسائل التواصل الاجتماعى واستخدام مكبرات الصوت.
 
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بينما قال الناجون، إن السلطات بحاجة إلى وضع خطة للوصول إلى السكان المفقودين الذين لا يستطيعون الحصول على إشارة لهواتفهم المحمولة فى التضاريس الجبلية وللذين لا يمتلكون الهواتف المحمولة على الإطلاق، ومع انهيار خدمات الهواتف المحمولة، توجهت السلطات بنفسها إلى الأحياء لإخبار الناس بالمغادرة بواسطة مكبرات الصوت، مما أدى إلى إنقاذ بعض الأرواح.
 
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الركام-يغطى-مدينة-بارادايس--(1)
الركام يغطى مدينة بارادايس

الركام-يغطى-مدينة-بارادايس--(2)
الركام يغطى مدينة بارادايس 

الركام-يغطى-مدينة-بارادايس--(3)
الركام يغطى مدينة بارادايس 

سحب-الدخان-حجبت-أشعة-الشمس
سحب الدخان حجبت أشعة الشمس

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حرائق الغابات

اليوم السابع بلس

متضررو الحرائق

مدينة بارادايس




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