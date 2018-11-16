%70 من القراء يؤيدون إصدار تشريع جديد لتنظيم التجارة الإلكترونية

فى استطلاع للرأى طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد الأصوات المطالبة بإصدار تشريع جديد لتنظيم التجارة الإلكترونية، أيد غالبية القراء الأصوات المطالبة بإصدار تشريع جديد لتنظيم التجارة الإلكترونية.

وأيد 70% من القراء الأصوات المطالبة بإصدار تشريع جديد لتنظيم التجارة الإلكترونية، بينما عارض 25% من القراء الأصوات المطالبة بإصدار تشريع جديد لتنظيم التجارة الإلكترونية، فى الوقت الذى أعرب فيه 5% من القراء عن عدم معرفتهم بموضوع الاستطلاع.