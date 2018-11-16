250 طنا.. توزيع السلع على الفقراء بمناسبة المولد النبوى × 5 معلومات

كتب مدحت وهبة

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية، فى توفير سلعتى الأرز والسكر لوزارة الأوقاف لتقوم بدورها خلال الأيام المقبلة بتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بالمحافظات، بمناسبة مولد النبوى بما يساهم فى تخفيف العبء على هذه الأسر، ويأتى ذلك فى إطار دور الدولة لدعم هذه الفئات غير القادرة.

و"اليوم السابع" ينشر تقريرا عن كيفية توزيع السلع الأساسية على الفقراء بمناسبة مولد النبوى فى نقاط محددة.

1- توفير 150 طن أرز و100 طن سكر، للأسر الأولى بالرعاية.

2- توزيع 3 كيلو أرز و2 كيلو سكر فى كل شنطة للأسرة.

3- التنسيق مع وزارة التضامن والمحافظين لتسليم السلع للأسر الأولى بالرعاية.

4- توزيع شنط السلع الأساسية من خلال المساجد.

5- بدء توزيع السلع على الأسر الأولى بالرعاية عقب الاحتفال بمناسبة المولد النبوى.