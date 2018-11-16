‎تحرير 1347 مخالفة مرورية بالطرق الرئيسية بالقليوبية

شنت إدارة المرور بالقليوبية، حملة مكبرة لضبط المخالفات المرورية، على الطرق الرئيسية والعامة، أسفرت عن تحرير 1347مخالفة مرورية.

وكانت توجيهات اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، للواء نبيل عدلي مدير إدارة المرور، القيام بحملة مكبرة على الطرق الرئيسية والعامة بنطاق المحافظة وطريق "القاهرة- الإسكندرية" الزراعي، والطريق الدائري.

وأسفرت الحملة عن تحرير1347مخالفة مرورية لقائدي السيارات والدراجات النارية و267 مخالفة إنتظار خاطئ وتحصيل 33000 جنيه وسحب 30 دراجة نارية وحجز 34 دراجة.

كما شن رجال المرور حملة مرورية بمطالع ومنازل الطريق الدائرى بقليوب أسفرت جهودها عن سحب17 رخصة وتحصيل 3150 جنيه غرامة.