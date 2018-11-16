وزير الداخلية الفنلندى يبحث مع سكرتير الأمن القومى الروسى خلل عمل نظام (GPS)

موسكو (أ ش أ)

أعلن وزير الداخلية الفنلندى كاى موكانين أنه ناقش خلال لقاء مع سكرتير مجلس الأمن القومى الروسى نيقولاى باتروشيف، موضوع خلل عمل نظام تحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية (جي.بي.أس.) خلال مناورات الناتو.

وقال الوزير الفنلندى - فى مقابلة مع وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - "خلال زيارتى لموسكو طرحت مسألة خلل عمل (جى.بى.أس.) وعلى وجه التحديد خلال اللقاء مع نيكولاى باتروشيف، واتفقنا على أننا سنقدم معلومات إضافية قد تظهر خلال تقدم التحقيق فى فنلندا، وقد نطرح أسئلة إذا كان هناك أساس لذلك".

وأجريت مناورات "منعطف ترايدنت" التى استمرت أسبوعين فى العديد من بلدان شمال أوروبا، بما فى ذلك فنلندا، وسجلت عدة حالات أفاد فيها الطيارون أنهم فقدوا إشارات (جى.بى.أس.).