وزير الأوقاف: سعيد بإعادة بناء عمارات سندوب بالمنصورة تنفيذا لتكليف الرئيس

الدقهلية شريف الديب

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أنه سعيد بتكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي للهيئة الهندسية للقوات المسلحة ، بإعادة بناء عمارات الأوقاف بمنطقة سندوب بمدخل مدينة المنصورة مرة أخرى، والتى سوف تتكلف حوالي مليار و 55 مليون جنيها، ورفع كفاءة المنطقة، لتكون على أحدث الطرازات العالمية، كما آكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتنفيذ المشروع كاملا من حساب القوات المسلحة وأن الرئيس يتابع بنفسه إجراءات إقامة هذا المشروع.

واضاف وزير الأوقاف أن المشروع سينقل المنطقة نقلة حضارية.

وأضاف جمعة أنه تم إطلاق حملة علي مستوي العالم تدعو لسماحة الدين الإسلامي وذلك بداية من هذا الشهر العربي، مشيرا إلى أن خطب هذا الشهر تدور حول سماحة سيدنا محمد ( ص) رسول الإنسانية.

جاء ذلك خلال زيارة الوزير لمحافظة الدقهلية والتى استقبله خلالها الدكتور كمال جاد شاروبيم محافظ الدقهلية، والشيخ طه زيادة وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية، وعدد من قيادات المديرية.

و قال جمعة: "انصر أخاك ظالما أو مظلوما وهو بمنع الأخ عن الظلم، و نحتاج إلى إقامة حلف فضولا عالميا جديد يتبناه مجلس الأمن، و الأمم المتحدة، وهذا كان القصد من إقامة المؤسسات الدولية لينصر المظلوم دون أهواء و لا تمييز".

وأكد وزير الأوقاف أن الوحدة الوطنية تضرب بجذورها في التاريخ المصري، مشيرا إلى أن هناك تعاون مستمر لتنفيذ موقف مجمع بالمنصورة على احدى أراضي الأوقاف بها.

وأشار الى أن مال الأوقاف يصب في صالح المشروعات الاجتماعية وخاصة المناطق الأولى بالرعاية.

من جانبه أكد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية على أنه يبذل كل الجهود للانتهاء من تنفيذ مساكن سندوب وتوفير البديل المناسب لأصحاب الوحدات السكنية.

وأضاف أن هناك تعاون وثيق بين المحافظة ووزارة الأوقاف لتنفيذ عدد من المشروعات في المرحلة المقبلة.

حضر الاجتماع المهندس مختار الخولي السكرتير العام واللواء أحمد رأفت السكرتير المساعد والشيخ وعدد من أعضاء مجلس النواب.