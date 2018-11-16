وزارة الرى: 158 مليون جنيه تكلفة المشروعات المائية بالشرقية

كتبت أسماء نصار

تلقى الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى، تقريراً مفصلاً حول إنجازات الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بمحافظة الشرقية خلال الفترة الماضية فى مختلف مجالات الري والصرف، والهادفة إلى رفع كفاءة شبكة المجاري المائية والحفاظ على المنشئات والمرافق المائية والأعمال الصناعية وحماية شبكة الترع لتمكينها مناستيعاب وإمرار التصرفات المائية اللازمة لرى الزراعات وضمان وصول المياه إلى النهايات وتلبية احتياجات مختلف قطاعات الدولة .

أكد المهندس رضا مهدى محمد، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة الشرقية، أن الإدارة تقوم حاليا بتنفيذ عدد من المشروعات المائية بتكلفة قدرها 158مليون جنيه تتضمن توريد ماكينات طواري ووحدات رفع ومواتير كهرباء بتكلفة 23,7 مليون جنيه وكذلك إحلال وتجديد أعمال صناعية ومباني واعادة تأهيل وإنشاء قنطرة ودراسةاستبدل الترع وصاولات نطاق وشبك بتكلفة 16,9 مليون جنيه مع احلال وتجديد وتغطية ترع وحوائط ساندة وتبطين بالدبش وتثبيت وحماية الميول الجانبية بالجابيونات وتطويرمجرى بتكلفة 89 مليون جنيه وكذلك إحلال وتجديد وانشاء كباري بنطاق الإدارة بتكلفة 28,5 مليون جنيه.

وتقوم الادارة بتنفيذ أعمال الخطة الموحدة لحساب محافظة الشرقية بتكلفة قدرها 37 مليون جنيه، حيث تم الانتهاء من عمليات بقيمة 27 مليون جنيه متضمنة عملية انشاء كوبريمعدني على ترعة السعيدية، وعملية كوبري حمولة 90 طن ك 36 على بحر مويس، وكذلك تغطية دليل ترعة بهنباي حمولة 90 طن يسر بحر مويس بطول 350 م، وازدواجكوبري العبور ك 35.600 على بحر مويس، مع استكمال حائط ساند على ترعة المنشأة الجديدة ك 0.500 بالبر الأيمن مركز ومدينة منشأة أبوعمر، إلى جانب انشاء كوبرى مشاةعلى ترعة السماعنة الجديدة ك 22.400 بمدينة الحسينية وأعمال كوبري قدم ملاحى مسطحى ك 66.0 على بحر مويس.

وأضاف وكيل وزارة الري بالشرقية، أن الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف لإقليم صرف شرق الدلتا تقوم حاليا بتنفيذ أعمال بتكلفة قدرها 89,6 مليون جنيه تتضمن انشاءنطاق حماية من الأعشاب على المصارف بتكلفة 4,6مليون جنيه واحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى لمنطقة العزيزية ومرعى ومنطقة بردين والقليوبية وصبري باشاوأبراش بتكلفة 41,4 مليون جنيه وإحلال وتجديد الكباري بتكلفة 6,7 مليون جنيه وكذلك احلال وتجديد منطقة بلبيس وبلاد العايد الثانية (أ) و (ب) بتكلفة 19,3 مليون جيه فضلاعن احلال وتجديد شبكة الصرف المغطى لمنطقة بني جري زمام 1950 فدان والعارين الثالثة (ب) بتكلفة 17,7 كما تقوم الهيئة بتنفيذ أعمال ضمن الخطة الموحدة بتكلفة قدرها6,9 مليون جنيه تضمن انشاء حائط ساند من الدبش على خوازيق على مصرف بحر صفط ك 20.100 وك 20.300 بتكلفة 6,6 مليون جنيه وكذلك كوبري قرية الصفا ك 4.00على مصرف ميت أبو خالد قرية الصفا بتكلفة 350 ألف جنيه بالإضافة لأعمال الخطة الاستثمارية بتفتيش المياه الجوفية لعملية الآبار الجوفية 2018 بقيمة 3,2 مليون جنيه2018.

وتقوم أجهزة الوزارة بمحافظة الشرقية ببذل جهود حثيثة نحو تحسين خدمات توصيل المياه لكافة المزارعين والقطاعات الاخرى المستخدمة للمياه حرصا من الوزارة على مصالحالمواطنين ودعم الانسطة المتعلقة بالمياه بجودة وكفاءة عاليه طبقا لتكليفات الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى فى هذا الصدد.