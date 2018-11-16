ميناء دمياط يستقبل 6 سفن حاويات وبضائع عامة خلال 24 ساعة

دمياط عبده عبد الباري

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية سفينتى حاويات و سفينة بضائع عامة بينما غادر 3 سفن حاويات و 3 سفن بضائع عامة و بذلك وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 21 سفينة ، بالإضافة إلى 19 سفينة بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول .

وأصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً أعلن فيه وصول رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 139807 بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 37774 طنا كما غادر الميناء قطاران لنقل الغلال والحبوب بحمولة إجمالية 2624 طن قمح ، في حين غادر 100 سيارة نقل محملة بـ 4896 طن قمح .

كما شملت حركة الصادر من البضائع العامة 6100 طن يوريا و 1801 طن سوبر فوسفات و 4271 طن رمل و 24150 طن ملح و 110 طن أسمنت و 1921 طن علف بنجر و 1390 طن جبس و 2520 طن حديد و 3250 طن سماد سائل .