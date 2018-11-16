ميناء السخنة يستقبل سفينة سياحية على متنها 137 سائحًا من جنسيات مختلفة

السويس – السيد فلاح

استقبل ميناء السخنة التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس اليوم الجمعة، السفينة السياحية الفرنسية Le Laperouse وعلى متنها 137 سائح جنسيات مختلفة قادمة من اليونان وذلك مع بداية الموسم السياحي الشتوي وفي ظل بدء تعافي حركة السياحة في مصر وعودة السياحة الروسية لمصر.

وشهد ميناء الأدبية ارتفاعًا في معدل حركة السفن بنسبة 15 % وثبات حركة تداول البضائع لشهر أكتوبر لعام 2018 مقارنة بنفس الشهر لعام 2017 .

واستقبل الميناء 54 سفينة خلال شهر أكتوبر 2018 بالمقارنة بنفس الشهر لعام 2017 ليحقق ارتفاعًا بنسبة 15 % زيادة في أعداد السفن بإجمـالي بضـاعة 876802.06 طن مقارنة بالفترة لعام 2017، و17 سفينة بضائع عامة و10 سفينة صب سائل و14 سفن صب جاف و3 سفن حاويات و9 سفن صيد وسفينة حيونات حية.