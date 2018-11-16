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مكافحة المخدرات تسقط عاطلين قبل ترويجهما 49 لفافة هيروين بالعمرانية

الجمعة، 16 نوفمبر 2018 10:34 م
مكافحة المخدرات تسقط عاطلين قبل ترويجهما 49 لفافة هيروين بالعمرانية المتهمين
كتب بهجت أبو ضيف
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تمكن ضباط مكافحة المخدرات بالجيزة، من القبض على عاطلين لاتهامهما بالاتجار بمخدر الهيروين، وكشفت التحريات تورطهما في ترويج المخدر على العاملين بمنطقة العمرانية، وبإعداد كمين لهما تم ضبطهما، وبحوزتهما 49 لفافة من مخدر الهيروين، ومبلغ مالي وهاتفي محمول، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

كشفت تحريات العقيد محمد حامد وكيل إدارة مكافحة المخدرات بالجيزة، تورط " محمد . ي. م " و " أحمد. م " أ " عاطلين بالاتجار بمخدر الهيروين ، وترويجه على عملائهما بمنطقة العمرانية.

ومن خلال إعداد الأكمنة، تمكن رجال المباحث بإشراف العقيد محمد حامد من القبض على المتهمين، بشارع عدوي سليم بالعمرانية، وبحوزتهما 49 لفافة هيروين، بلغ وزنها 75 جرام، ومبلغ 1370 جنيه، وهاتفين محمول.

واعترف المتهمان أمام العميد سامح الحميلي مدير مكافحة المخدرات بالجيزة بحيازتهما للمضبوطات للاتجار بها، وترويجها على عملائهما بالعمرانية، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

 

 


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