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مقتل 3 عناصر إجرامية فى تبادل إطلاق النيران مع الشرطة بالشرقية

الجمعة، 16 نوفمبر 2018 06:03 م
مقتل 3 عناصر إجرامية فى تبادل إطلاق النيران مع الشرطة بالشرقية اللواء عبد الله خليفة مدير أمن الشرقية
الشرقية- فتحية الديب
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لقي 3 عناصر إجرامية، مصرعهم منذ قليل، في تبادل إطلاق النيران مع الشرطة بمركز بلبيس محافظة الشرقية، وضبط بحوزتهم بنادق إلية، وتم إخطار نيابة بلبيس برئاسة أحمد هزاع، مدير النيابة، وبإشراف المستشار محمد القاضي المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، بالواقعة.

 

تلقي اللواء عبد الله خليفة، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، بمصرع"محمود ف ال" 27 سنة وشهرته القذافي، مقيم بساتين الإسماعلية مركز بلبيس، ومن العناصر الإجرامية المعروف عنها حيازة السلاح والمخدرات، فيما لقي شخصين مجهولين الهوية كانا برفقته في تبادل إطلاق النيران مع الشرطة وضبط بحوزتهم 3 بنادق إلية وقنبلتين، وتم نقل الجثث إلي مستشفي بلبيس العام.

 

 

 

 

 


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