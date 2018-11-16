معا نجدهم.. 11 حالة جديدة فى حملة "اليوم السابع" للبحث عن المفقودين

كتب محمد تهامى زكى

تواصل خدمة "صحافة المواطن" بـ"اليوم السابع" حملة "معا نجدهم"، المعنية بالبحث عن المفقودين، من خلال نشر صورهم، والعثور عليهم لعودتهم لأسرهم.

ننشر اليوم الجمعة، مجموعة جديدة من صور الأطفال المفقودين، بالتعاون مع صفحة المفقودين، ونؤكد أن كل الحالات الواردة ضمن الحملة يتم نشرها بعد التحرى عن الموقف القانونى، والإطلاع على صور من المحاضر الرسمية للاختفاء فى أقسام الشرطة، أو التعهدات التى أقر بها أولياء الأمور وتفيد باختفاء أبنائهم.

للمشاركة فى الحملة، تواصلوا معنا عبر خدمة "واتس آب اليوم السابع" برقم 01280003799، أو عبر البريد الإلكترونى لـ"اليوم السابع"، أو من خلال "صفحة المفقودين"، أو الاتصال على هواتف الأهالى أسفل كل حالة أو من خلال الرقم 01115050881 - 01146128119.

1- محمد عاشور عبد الهادى

العنوان: مركز أطسا - الفيوم

تاريخ الاختفاء: 2014

السن الحالى: 20 عام

السن وقت الاختفاء: 16 عام

أرقام التواصل: 01022768021 - 01113549759

محمد عاشور عبد الهادى

2- مـحـمـد عـبـد اللاه أحـمـد حـسـن

العنوان: طامية - الفيوم

تاريخ الاختفاء: 18 مايو 20185

السن الحالى: 6 أعوام

السن وقت الاختفاء: 9 أعوام

أرقام التواصل: 01028773981 – 01143926240



مـحـمـد عـبـد اللاه أحـمـد حـسـن

3- كوثر محمد مجاهد

العنوان: شارع الساحل – شبرا مصر - القاهرة

تاريخ الاختفاء: 5 مايو 2015

السن: 65 عام

أرقام التواصل: 01005135265



كوثر محمد مجاهد

4- حسنى سيد عبد الله

العنوان: الفيوم

تاريخ الاختفاء: 12 سبتمبر 2015

السن: 46 عام

أرقام التواصل: 01095552420 – 01005797497

ملحوظة: مصاب بالشلل



حسنى سيد عبد الله

5- هاجر عيد سعيد.. الشهرة "هدير"

العنوان: طبهار - أبشواى - الفيوم

تاريخ الاختفاء: 1 يوليو 2018

السن: 18 عام

أرقام التواصل: 01142080658



هاجر عيد سعيد

6- نجاة عبد الستار عبد الصمد

العنوان: المعصرة - حلوان - القاهرة

تاريخ الاختفاء: 10 يونيو 2017

السن: 66 عام

أرقام التواصل: 01223827844



نجاة عبد الستار عبد الصمد

7- بهاء محمد غلوش

العنوان: الرياض - كفر الشيخ

تاريخ الاختفاء: 6 أغسطس 2002

السن الحالى: 22 عام

السن وقت الاختفاء: 6 أعوام

أرقام التواصل: 01001353463



بهاء محمد غلوش

8- ياسمين إبراهيم عبد المنعم

العنوان: نزلة الأشطر - أبو النمرس - الجيزة

تاريخ الاختفاء: 10 ديسمبر 2015

السن: 13 عام

أرقام التواصل: 01157614632



ياسمين إبراهيم عبد المنعم

9- أيمن صبرى شمس

العنوان: شارع المعهد الدينى - دمنهور - البحيرة

تاريخ الاختفاء: 12 نوفمبر 2018

السن: 13 عام

أرقام التواصل: 01019115800 - 01067661949



أيمن صبرى شمس

10- سلوى سليم مملوك بسادة

العنوان: شارع محمود خيرى - مدينة نصر - القاهرة

تاريخ الاختفاء: 1 سبتمبر 2018

السن: 63 عام

أرقام التواصل: 01221780566 - 01224829040

ملحوظة: معاقة سمعيا



سلوى سليم مملوك بسادة

11- بدر أحمد حسن أحمد حسين

العنوان: شارع الحكيم - عين شمس الشرقية - القاهرة

تاريخ الاختفاء: 1 يناير 2011

السن الحالى: 29 عام

السن وقت الاختفاء: 22 عام

أرقام التواصل: 01007286806