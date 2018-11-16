مصر للطيران و TAP Air البرتغالية تضيفان نقاط ربط جديدة بين القاهرة ولشبونة

كتب هانى عثمان - أحمد حمادة

أعلنت كل من مصر للطيران الناقل الوطني لجمهورية مصر العربية وشركة PORTUGAL TAP Air البرتغالية العضوتين في تحالف ستار، أعلنتا تدعيم روابط التعاون بينهما من خلال توسيع اتفاقيتهما الحالية للمشاركة بالرمز عبر إضافة نقاط ربط جديدة في لشبونة والقاهرة والأقصر للعملاء بما سيجعل تجربة سفرهم أسرع وأسهل وسيمنح العملاء المزيد من خيارات السفر، يأتي ذلك فيفي إطار حرصهما على تقديم خدمات وتجربة سفر أكثر تميزاً للعملاء.

وأكد الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران "إن مرحلة التعاون الجديدة مع شركة Air PORTUGAL TAP ستمنح لعملائنا الراغبين في السفر بين مصر والبرتغال المزيد من الربط وإمكانات السفر عبر بروكسل والتي تسير إليها مصرللطيران حاليا 5 رحلات أسبوعية مباشرة. مضيفا أن لشبونة تعد أحد الوجهات الهامة و الحيوية للعملاء في منطقة غرب أوروبا، وبهذا ستضع مصرللطيران رمز رحلاتها MS على رحلات شركة TAP Air التي تربط بين بروكسل ولشبونة.

ومن جانبه قال الطيارأشرف الخولي رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية بأن: "الشركتين تربطهما علاقات طويلة الأمد. حيث تمنح مصرللطيران عملاء TAP Air ميزة الاستمتاع بالسفر على رحلات مباشرة بين القاهرة وبروكسل وبين لندن ومدينة الأقصر التي تعد أكبر متحف مفتوح في العالم. كما تمنح بالفعل TAP Air عملاء مصرللطيران نقاط ربط إلى لشبونة من خلال رحلاتها المباشرة روما، ميلانو، مدريد، برشلونة، لندن، فيينا، فرانكفورت وميونخ. بالإضافة إلى ربط مطار بورتو بالبرتغال من خلال رحلات مصرللطيران المباشرة الى كل من أمستردام ، كما تمنح الشركتان لعملائهما خدمات ومميزات برنامج المسافر الدائم على رحلات المشاركة بالرمز.