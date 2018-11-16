مسئول روسى: موسكو يمكنها إغلاق بحر آزوف أمام سفن أوكرانيا خلال دقائق

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قال عضو لجنة شئون الدفاع والأمن بمجلس الاتحاد الروسى فرانس كلينسيفيتش اليوم الجمعة إن روسيا قد تغلق بحر آزوف أمام جميع السفن الأوكرانية رداً على احتجاز أوكرانيا لـ15 سفينة كانت تابعة سابقا لموانئ شبه جزيرة القرم.

ونقل المكتب الصحفى لكلينسيفيتش قوله "يتم دفعنا حرفيا لاستجابة حادة، نعم، نحن قادرون على إغلاق بحر آزوف أمام أى وسيلة بحرية أوكرانية خلال دقائق معدودة، وأنا لا أستبعد أن مثل هذه الإجراءات قد تتبع".

وأضاف كلينسيفيتش أن "أوكرانيا هى من خرقت اتفاقية بحر آزوف، وأن الجانب الأوكرانى هو فقط من سيعاني"، موضحا أن أعمال كييف "فوضوية واضحة... ولا يهم، ما إذا كان الأمر يتعلق باحتجاز السفن الروسية أو الأجنبية، حيث أن كلاهما يدخل إلى موانئ شبه جزيرة القرم بشكل قانوني"، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية.

وأعلنت وكالة الأنباء الأوكرانية - فى وقت سابق - أن دائرة الحدود الحكومية الأوكرانية، احتجزت 15 سفينة "لدخولها غير القانونى إلى موانئ القرم المحتل".

وتفاقم الوضع مع سفن الشحن فى بحر آزوف منذ بداية العام، وفى مارس الماضي، احتجزت أوكرانيا سفينة الصيد الروسية "نورد"، ووجهت تهمة إلى قائدها بدخول موانئ شبه جزيرة القرم بصورة غير مشروعة، بهدف إلحاق الضرر بمصالح الدولة، وفى أغسطس الماضي، تم احتجاز ناقلة البترول الروسية "ميكانيك بوجودين" فى ميناء خيرسون.