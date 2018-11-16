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مجلس مدينة العريش يزيل آثار حفر توصيل المرافق من الشوارع

الجمعة، 16 نوفمبر 2018 10:38 ص
مجلس مدينة العريش يزيل آثار حفر توصيل المرافق من الشوارع حملات ازاله -ارشيفيه
شمال سيناء - محمد حسين
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انتهى مجلس مدينة العريش بشمال سيناء من تنفيذ عملية إزالة آثار الحفر من شوارع مدينة العريش.
 
وقال اللواء وليد المعداوى، رئيس مركز ومدينة العريش، فى تصريح له، إنه تخفيفًا على الأهالى قام المجلس خلال الفترة الأخيرة بجهود إزالة آثار الحفر بالشوارع، وإعادة  الشئ لأصله فى منطقة ميدان الرفاعى، كما تم ردم حفر من آثار أعمال  نفذتها شركه المياه ومرافق خدمية مختلفة.
 
وأضاف أن هذه الجهود تأتى فى إطار إعمال إعادة كافة أحياء ومناطق العريش لطبيعتها، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أنه سبق عمليات ردم الحفر أعمال نظافة للشوارع، وتأتى جميع هذه الأعمال تنفيذًا لتوجيهات اللواء عبد الفضيل شوشة، ببذل أقصى جهد للارتقاء بكافة أوجه الخدمات المقدمة من مجلس المدينة لصالح المواطنين.
 

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