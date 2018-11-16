كاميرات لمراقبة حركة السيارات بمحيط اﻹغلاق الجزئى لمحور صلاح سالم لمنع الزحام

كتب عبد الرحمن سيد

تراقب اﻹدارة العامة لمرور القاهرة، حركة السيارات بواسطة كاميرات بمحيط عملية إغلاق جزئى لمحور صلاح سالم لمنع الزحام اثناء إجراء أعمال كهرباء لمدة 50 يوما ، بعدما تقدمت ‏‏شركة ‏شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء - الادارة العامة لشبكات العباسية، بطلب للحصول على تصريح لتنفيذ مشروع تعديل مسارات تحويلات المرافق لمشروع التغذية الكهربائية الى مبنى كلية الشرطة بالعباسية، وطلب من عدد اثنين من كابل من محطة محولات العباسية، وعدد اثنين كابل من محطة محولات الجبل الأخضر الى مبنى كلية الشرطة، على أن يتم تنفيذ الأعمال عن طريق الحفر المكشوف بعرض 60 سم وعمق 80 سم.

و ستكون اﻷعمال من محطة محولات العباسية بشارع الامير قرقماش وقطع شارع صلاح سالم،من اسفل كوبري الفردوس بالاتجاهين فيمينا ،ما بين نفق الفردوس وحديقة الفردوس فبطئ شارع صلاح سالم ،وصولا مع قطع شارع المستشفى اليوناني وشارع المساحة الجيولوجية، فأعلى الرصيف بطريق صلاح سالم فيسارا شارع السكة البيضاء، مع قطع شارع السكة البيضاء، عند تقاطعه مع شارع فخري عبد النور واستكمالا على ،اعلى الرصيف بشارع فخري عبد النور وصولا لكلية الشرطة بالعباسية .

و تشمل اﻷعمال من محطة محولات الجبل الأخضر شارع عمر بن الخطاب، مع قطع شارع محور الأوتوستراد بالاتجاهين فيمينا،اعلى الرصيف فيسارا شارع امتداد السكة البيضاء وصولا الى محور صلاح سالم،مع تنفيذ القطع العرضي بمحور صلاح سالم بالاتجاهين، والربط مع اعمال الحفر بشارع السكة البيضاء وصولا لكلية الشرطة .

وسيتم التنفيذ على عدة مراحل على بالمرحلة الاولى سيتم تنفيذ 4 عدايات ( صلاح سالم من اسفل كوبري الفردوس بالاتجاهين شارع المستشفي اليوناني ، شارع المساحة الجيولوجية ، شارع السمة البيضاء وسيتم اعادة الشئ لاصله، والمرحلة الثانية تتضمن عدد من المراحل الفرعية كل مرحلة فرعية لمسافة 500 متر، و ستتم الأعمال من الاتجاهين، اعلى الأرصفة أمام كلية الشرطة بالعباسية بالتوازي،مع اعمال الحفر ببطئ محور صلاح سالم و ذلك لمدة 50 يوم تستمر حتي يوم 5/ 12 / 2018م .

و عينت الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المروريه اللازمة ،لمواجهة اَي كثافتها مرورية متوقعه لتيسير حركة المرور بالمنطقة، وستقوم الشركة المنفذة للمشروع ‏من محطة محولات الجبل الأخضر شارع عمر بن الخطاب، قبل شارع باتجاهين يمنيا، على الرصيف الشارع سكر بيضة وصولا الى محور، بوضع المساعدات الفنية والاقماع والاضاءات الكافية وجميع التجهيزات الدالة على وجود اعمال بالمنطقة.