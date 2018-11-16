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فيديو.. وصول "بنيت" لمكتب نتنياهو لمناقشة توليه منصب وزير الدفاع

الجمعة، 16 نوفمبر 2018 02:02 م
فيديو.. وصول "بنيت" لمكتب نتنياهو لمناقشة توليه منصب وزير الدفاع بنيت
كتب- هاشم الفخرانى
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نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية مقطع فيديو للحظة وصول نفتالى بنيت رئيس حزب البيت اليهودى إلى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو  بالقدس المحتلة لمناقشة اسناد  له حقيبة وزارة الدفاع عقب استقالة افيجدور ليبرمان من الوزارة الاربعاء الماضى .

و تسلم رسمياً "نتنياهو" أمس الخميس حقيبة وزارة الدفاع  بشكل مؤقت لملء الفراع الذى تركه "ليبرمان" بعد استقالته من الوزارة .

 

وترجح مصادر دبلوماسية قريبة من "نتنياهو" موافقته على إسناد الوزارة لـ"بنيت"  الذى طالب بأحقية حزبه الذى يمتلك 8 مقاعد بالكنيست بشغل هذا المنصب المهم فى إسرائيل.

 

 وأوضحت الصحيفة أن "ليبرمان" لم يعط موقفاً رسمياً بشأن انسحاب حزبه من الائتلاف الحكومى بزعامة بنيامين نتنياهو.


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نفتالى بنيت

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