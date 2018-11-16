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فيديو.. بكاء واعتذار مؤيد للبريكست على الهواء: ماذا فعلت ببلدى؟"

الجمعة، 16 نوفمبر 2018 11:22 ص
فيديو.. بكاء واعتذار مؤيد للبريكست على الهواء: ماذا فعلت ببلدى؟" مذيع راديو LBC
كتبت - سالى حسام
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بكى مؤيد للبريكست فى مداخلة على الراديو، مقدما اعتذاره لبريطانيا كلها لكونه صوت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبى فى استفتاء 2016.
 
وبحسب صحيفة الاندبندنت، فإن الرجل الذى صوت لصالح البريكست اتصل بمذيع راديو LBC البريطانى، وقال له "لسبب ما ظننت أننا سنكون أفضل حالا، لكنى كنت مخطئا.. كنت مخطئا.. كنت مخطئا".
 
 
وحاول المذيع جيمس أوبرايان تهدئته، قائلا "أنا أعرف صوتك لقد اتصلت سابقا وتحدثنا من قبل" ولكن الرجل بكى، قائلا "أنا أسف.. ما الذى فعلته ببلدى؟ ما الذى فعلته ببلدى؟".
 
 
وعاد المذيع يقول له إن اللوم لا يقع عليه هو بل على من روج للبريكست، وأن الذنب ليس ذنب الرجل وحده لأن الملايين اختاروا التصويت للبريكست.
 
 
ومن المعروف أن نتيجة تصويت 2016 كانت 52% لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبى، أى حوالى نصف البلاد.
 
 
وخرجت تعليقات على تويتر تتعاطف مع الرجل حيث قال البعض إنهم يشعرون بالأسف لكون رجل كبير فى السن اضطر للبكاء بهذا الشكل بينما السياسيون لا يحلون مشكلة البريكست التى يمكن أن تتسبب فى انهيار حكومة تيريزا ماى.
 

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مذيع راديو LBC

البريكست

استفتاء البريكست

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