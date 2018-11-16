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عصابة سرقة طالبات دار السلام تعترف: ابتكرنا حيلة المسابقة لتسهيل المهمة

الجمعة، 16 نوفمبر 2018 05:00 ص
عصابة سرقة طالبات دار السلام تعترف: ابتكرنا حيلة المسابقة لتسهيل المهمة لصوص - ارشيفية
كتب على عبد الرحمن
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تباشر نيابة دار السلام الجزئية، تحقيقاتها فى اتهام ربة منزل وزوجها بالاستيلاء على المشغولات الذهبية من الطالبات بمدرسة فى دار السلام، بزعم دخولهن مسابقة بالمدرسة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وتلقى رجال مباحث قسم شرطة دار السلام، إخطارا بشكوى أمام مجمع المدارس بشارع المدينة المنورة، وبالانتقال والفحص تم التقابل مع كل من "أمينه ع ك" 16 سنة، و"منار م م" 16 سنة، و"يسرا ب م" 16 سنة، وجميعهن طالبات بمدرسة جمال عبد الناصر الثانوية الكائنة بمحل البلاغ.

وافادت الطالبات بقيام إحدى السيدات باستيقافهن حال تواجدهن أمام المدرسة وادعت أنها شقيقة مدرسة بذات المدرسة وأبلغتهن بأن هناك مسابقة داخل المدرسة وطلبت منهن التخلي عن ما يتحلون به من مشغولات ذهبية قبل الدخول للمسابقة علي أن يقوموا بإعادة استلامها منها عقب خروجهن من المدرسة إلا إنها غافلتهن وانصرفت عقب استيلائها منهن علي 4 خواتم ذهب صيني، و3 هواتف محمولة.

ومن خلال التحريات، والاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من "أمل.ا.أ"، 43 سنة، مسجلة خطر، نصب، والسابق اتهامها فى 24  قضية "نصب"، وزوجها "فهد. م. م"، ٤٩ سنة،  وشهرته الزعيم، نقاش، مسجل خطر، سرقة بالإكراه، والسابق اتهامه فى 19 قضية آخرها "خيانة أمانة".

وعلى الفور تم إعداد الأكمنة وضبطهما وبحوزة الثاني سلاح ناري " فرد خرطوش عيار 12 مم ,  4 طلقات من ذات العيار، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "النصب والمغافلة"، وابتكارهم حيلة وجود مسابقة ويشترط الاشتراك بها التخلى عن الحلى وتم بإرشادهما ضبط الهواتف المحمولة المستولي عليها لدي عملائهما "سيئ النية".

كما تم بإرشادهما ضبط باقي المسروقات من الذهب الصيني المستولي عليها لدي عميلهما " سيئ النية "، وباستدعاء المجني عليهن تعرفن علي المضبوطات واتهموهما بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.


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