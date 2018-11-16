ضبط 8 أطنان أغذية منتهية الصلاحية بحملات مكبرة فى مراكز الشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بمحافظة الشرقية، عدداً من الحملات المكثفة علي المنشآت الغذائية لضبط الأسواق، وذلك بإشراف الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية .

جاءت الحملات بمشاركة مفتشي الأغذية بالمديرية والإدارات الصحية في: "الزقازيق ، كفر صقر ، فاقوس ، ههيا ، منيا القمح ، العاشر من رمضان"، بناء على تكليفات من الدكتور أحمد حسين خطاب مدير عام الطب الوقائي بصحة الشرقية .

أسفرت جهود الحملات عن: ضبط 8 أطنان،و400 كجم أغذية مختلفة منها (خضروات مجمدة ، حلوي) لتغير فى خواصها الطبيعية، وتم إعدام 1 طن، و250 كجم أغذية فاسدة، وتحرير 88 محضراً للمنشآت الغذائية المخالفة، فيما تم سحب 179 عينة أغذية وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للاستخدام الآدمي .

وخلال الحملة، تم مخاطبه الجهات المعنيه لاتخاذ إجراءات غلق 9 منشآت غذائية لوجود خطر داهم على الصحة العامة وعدم وجود ترخيص .



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