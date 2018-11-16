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ضبط 4 عاطلين لتكوينهم تشكيلا عصابيا للإتجار فى المخدرات بالبحيرة

الجمعة، 16 نوفمبر 2018 11:39 ص
ضبط 4 عاطلين لتكوينهم تشكيلا عصابيا للإتجار فى المخدرات بالبحيرة حبس -ارشيفية
البحيرة - ناصر جودة
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تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة من ضبط 4 عاطلين لتكوينهم تشكيلا عصابيا للإتجار فى المخدرات بمركز كوم حمادة.
 
كان اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالواقعة من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية .
 
وبالفحص تبين ورود معلومات لضباط وحدة مباحث مركز شرطة كوم حمادة مفادها قيام كل من" ب .ق.م. 39 سنة و "ا.ف.ك "26 سنة و" أ .م.ا" 26 سنة  و"ه .ع.ز س" ، 32 سنة بتكوين تشكيل عصابي تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة متخذين من مدينة كوم حماده مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي .
 
وبتقنين الإجراءات قامت مأمورية إستهدفت المتهمين المذكورين بأماكن ترددهم أسفرت عن ضبطهم حال مزاولتهم نشاطهم الإجرامي بمدينة كوم حماده  وبحوزتهم  19 لفافه لمخدر الهيروين تزن 25 جرام  و 10 قطعة لمخدر الحشيش تزن حوالى 100 جرام و40 قرص مخدر.
 
وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطه  بقصد الإتجار، وتحرر المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة.
 
 

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