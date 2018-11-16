ضبط 4 عاطلين لتكوينهم تشكيلا عصابيا للإتجار فى المخدرات بالبحيرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة من ضبط 4 عاطلين لتكوينهم تشكيلا عصابيا للإتجار فى المخدرات بمركز كوم حمادة.
كان اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالواقعة من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية .
وبالفحص تبين ورود معلومات لضباط وحدة مباحث مركز شرطة كوم حمادة مفادها قيام كل من" ب .ق.م. 39 سنة و "ا.ف.ك "26 سنة و" أ .م.ا" 26 سنة و"ه .ع.ز س" ، 32 سنة بتكوين تشكيل عصابي تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة متخذين من مدينة كوم حماده مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي .
وبتقنين الإجراءات قامت مأمورية إستهدفت المتهمين المذكورين بأماكن ترددهم أسفرت عن ضبطهم حال مزاولتهم نشاطهم الإجرامي بمدينة كوم حماده وبحوزتهم 19 لفافه لمخدر الهيروين تزن 25 جرام و 10 قطعة لمخدر الحشيش تزن حوالى 100 جرام و40 قرص مخدر.
وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطه بقصد الإتجار، وتحرر المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة.
إضافة تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة