ضبط 4 عاطلين لتكوينهم تشكيلا عصابيا للإتجار فى المخدرات بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة من ضبط 4 عاطلين لتكوينهم تشكيلا عصابيا للإتجار فى المخدرات بمركز كوم حمادة.

كان اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالواقعة من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية .

وبالفحص تبين ورود معلومات لضباط وحدة مباحث مركز شرطة كوم حمادة مفادها قيام كل من" ب .ق.م. 39 سنة و "ا.ف.ك "26 سنة و" أ .م.ا" 26 سنة و"ه .ع.ز س" ، 32 سنة بتكوين تشكيل عصابي تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة متخذين من مدينة كوم حماده مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي .

وبتقنين الإجراءات قامت مأمورية إستهدفت المتهمين المذكورين بأماكن ترددهم أسفرت عن ضبطهم حال مزاولتهم نشاطهم الإجرامي بمدينة كوم حماده وبحوزتهم 19 لفافه لمخدر الهيروين تزن 25 جرام و 10 قطعة لمخدر الحشيش تزن حوالى 100 جرام و40 قرص مخدر.

وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطه بقصد الإتجار، وتحرر المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة.