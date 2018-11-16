ضبط موظف بالبترول سحب قروضا بأكثر من مليون جنيه بأسماء زملائه

كتب محمود عبد الراضي ـ دينا الحسيني

تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط موظف نصب على زملائه، حيث تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغاً من مجموعة من موظفى إحدى شركات البترول بتضررهم من زميل لهم بالشركة لقيامه بالنصب والإحتيال عليهم والحصول على قروض بأسمائهم من بنوك مختلفة بمبالغ مالية أكبر من القروض التى يرغبون فى الحصول عليها، والاستيلاء على الجزء الأكبر من القروض وسداده الأقساط الشهرية المطلوبة منهم بدون علمهم.

وبالفحص تبين أن وراء تلك الواقعة " تامر ن" موظف بقسم التسويق بالشركة، ومقيم بمحافظة الجيزة، حيث استغل طبيعة عمله كموظف بقسم العلاقات العامة بالشركة، وعلاقاته بمسئولى البنوك المختلفة وثقة زملائه وتسهيل حصولهم وموظفيـــن آخريـــن بالشركة على قروض من تلك البنوك بعد استلامه طلبات الحصول على تلك القروض من زملائه "مفردات مرتب، البطاقة الشخصية" وتقديمها للبنوك بمبالغ مالية أكبر من المتفق عليها مع زملائه ، وصرف وحول قيمة تلك القروض لحسابه البنكى بعد تقديمه طلبات تحويل تلك القروض لحسابه موقعة من زملائه دون علمهم، وبعد الحصول على توقيعاتهم على طلبات التحويل، مستغلاً ثقتهم فيه وعدم مراجعة المستندات من قبلهم ، حيث كان يقوم بسداد الأقساط الشهرية المستحقة نيابةً عنهم، وهو ما مكنه من الحصول على مبالغ مالية كبيرة جراء ذلك.

وأضافت التحريات أن المتهم قام بالنصب والاحتيال على بعض موظفى الشركة محل عمله من خلال إقناعهم بشراء الشاليهات والوحدات المصيفية بمدينة رأس سدر والساحل الشمالى من بعض شركات الإستثمار العقارى، ثم يقوم بإيهامهم بعدم جدية المشروع مما حدا بالعديد من زملائه بالتنازل عن تلك الوحدات ثم يقوم عقب ذلك ببيعها بأسعار مضاعفة أو التنازل للشركة مقابل الحصول على نسبة 15% من قيمة الوحدة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم أمام مقر الشركة محل عمله بمدينة نصر وبمواجهته اعترف بقيامه بارتكاب تلك الوقائع، وقيامه بالتصرف فى المبالغ المتحصله من نشاطه الإجرامى من خلال شراء العديد من الوحدات السكنية بمناطق رأس سدر والساحل الشمالى بنحو مليون ومائتان وخمسة وثلاثون ألف جنيه.