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ضبط ربة منزل لسرقتها قيراط ذهبى من تلميذتين فى المنوفية

الجمعة، 16 نوفمبر 2018 11:07 ص
ضبط ربة منزل لسرقتها قيراط ذهبى من تلميذتين فى المنوفية حبس -ارشيفية
المنوفية _ محمد فتحى
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تمكنت مباحث مركز السادات بمديرية أمن المنوفية،من ضبط ربة منزل، وذلك لقيامها بسرقة قرط ذهبى من طالبتين، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.
 
تلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، من تمكن العميد عبد الرحمن محمد رئيس فرع المباحث الجنائية بالسادات، من ضبط إيمان .ح م 23 عاما، وذلك لقيامها بسرقة قراط ذهبى من رهف .م 8سنوات تلميذه، وأروى .م.ط 8سنوات تلميذه.
 
بمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة بغرض السرقة لمرورها بضائقة مالية، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.
 
 
 
 

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