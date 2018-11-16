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ضبط تشكيل عصابى متخصص فى سرقة مواتير المياه بالغردقة

الجمعة، 16 نوفمبر 2018 07:30 م
ضبط تشكيل عصابى متخصص فى سرقة مواتير المياه بالغردقة متهمين - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة
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تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة أول الغردقة، من ضبط تشكيل عصابى، مكون من 3 عاطلين، متخصص فى سرقة مواتير المياه من  المساكن بمدينة الغردقة، حررالمحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. 
 
كانت وردت معلومات للرائد فادى مجدى، معاون مباحث قسم أول الغردقة، تفيد قيام كلا من " أبانوب. ح" 20 سنة عاطل، و"جرجس. ف" 20 سنة عاطل و"سمير. م" 21 سنة عاطل، بتنظيم تشكيل عصابى، تخصص فى سرقة مواتير المياه بدائرة قسم اول الغردقة،  وبالعرض علي اللواء أشرف عز العرب، مدير أمن البحر الأحمر، أمر بإتخاذ الاجراءات القانونية، وإصدار اذن النيابة العامة لضبط افراد التشكيل ، و تمكن الرائد فادى مجدى، معاون مباحث قسم أول الغردقة،  بالإشتراك مع ضباط تأمين الطرق، من ضبط المتهمين خلال استقلالهم سيارة أجرة "تاكسى" بمنطقة مجمع البنوك بحى الكوثر، وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على عدد من المواتير المسروقة ، وأمام الرائد أسامة مهران، رئيس مباحث قسم أول الغردقة، وبمواجهتم بما أسفر عنه الضبط أعترف المتهمين بعدة وقائع سرقة .
ومن ناحية أخرى  تلقى العميد مدحت منتصر، مدير مباحث مديرية أمن البحر الأحمر، اخطاراً من الرائد أحمد فاضل، معاون أول مباحث قسم شرطة أول الغردقة، يفيد تمكن الرائد فادى مجدى، من ضبط مسجل شقى خطر فئة أ فرض سيطرة، متهم فى 14 قضية سرقات متنوعة وبلطجة، يقوم بترويع المواطنين للإستيلاء على متعلقاتهم الشخصية ،  و أمام المقدم هيثم ابو السعود، مفتش مباحث قسم أول الغردقة، تبين أن المدعو "أيمن. ج" 45 سنة مقيم الدقهلية، هارب من 3 أحكام قضائية ويقوم بترويع المواطنين بمنطقة الشيرتون القديم وبحوزته سلاح أبيض، وحرر محضر الضبط اللازم وأخطرت النيابة العامة. 

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