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ضبط أسلحة نارية ومخدرات و 58 قضية تموينية فى حملة أمنية بالغربية

الجمعة، 16 نوفمبر 2018 02:19 م
ضبط أسلحة نارية ومخدرات و 58 قضية تموينية فى حملة أمنية بالغربية اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية
الغربية - عادل ضرة
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شنت مديرية أمن الغربية، حملة أمنية مكبرة لضبط الخارجين على القانون والهاربين من أحكام، وحائزى الأسلحة النارية بدون تراخيص، والمسجلين خطر، قادها اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية والعميد ايهاب عطية رئيس مباحث المديرية بالتنسيق مع ضباط المباحث والامن المركزى والمرافق.
 
 أسفرت الحملة عن ضبط قطعتى سلاح نارى "طبنجة"، وفرد خرطوش، وضبط 410 جرام حشيش، و14جرام هيروين، وضبط 130 قرص مخدر، وضبط 50 جرام أفيون، و13 قطعة سلاح أبيض، و14 عنصرا إجراميا.
 
كما تمكنت من ضبط 58 قضية تموينية متنوعة ، وتحرير 153 محضر اشغال للمخالفين بالطريق العام، وتحرير 180 محضر رفع اشغالات بالطريق العام وإزالة 28 فرش عشوائى لبيع الخضر، وإزالة 6 غرز ومقاهى بدون ترخيص، وإزالة 10 تندة وسقفية بدون تراخيص، وإزالة 105 حاجز خرسانى وحديدى بالطريق العام، وضبط 3 عربات يد كارو خاصة بالباعة الجائلين، وتحرير 20 غرامة فورية، وتلقى  8 بلاغات حريق متنوع، و2 بلاغ مفرقعات سيارة متروكة وتحرير 6 مخالفات تنفيذ اشتراطات أمن الحريق.
  
تم إخطار اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية بالحملة وتولت النيابة التحقيقات .
 

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