صور.. الجدار المكسيكى يمنع مهاجرى أمريكا الوسطى من الوصول للولايات المتحدة

كتب: محمد الأحمدى – تصوير (رويترز)

واصل مهاجرو أمريكا الوسطى اليوم الجمعة، فرارهم إلى الولايات المتحدة الأمريكية بسبب الفقر والعنف، ولكنهم لم يتمكنوا من العبور بسبب الجدار المكسيكى.



الجدار المكسيكى

وعلق الرئيس الأمريكى دونالد ترامب منح اللجوء للمهاجرين الذين يعبرون الحدود بصورة غير قانونية.

وأصدر ترامب أمرا يوم الجمعة، وأصبح ساريا يوم السبت، مما يعنى أن المهاجرين سيضطرون إلى تقديم أنفسهم إلى منافذ الدخول الأمريكية ليصبحوا مؤهلين للجوء وعليهم اتباع اللوائح الأخرى التى تم الكشف عنها يوم الخميس والتى تستهدف الحد من طلبات اللجوء.

وقال خوليو سيزار (30 عاما) من هندوراس "لا يهم اللوائح التى تفرضها حكومة (ترامب) فلا يمكننا العودة إلى بلادنا، لدى رصاصة فى ذراعى وأخرى فى كتفى، إذا عدت إلى بلدى، فسيكون من الأفضل أن أذهب إلى هناك فى تابوت".



الشرطة الأمريكية



المهاجرون أمام الجدار



أماكن جلوس المواطنين



جانب من الجدار المكسيكى



جانب من المهاجرين



جدار المكسيك



محاولات المهاجرين



مهاجرو أمريكا الوسطى