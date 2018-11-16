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صور.. الجدار المكسيكى يمنع مهاجرى أمريكا الوسطى من الوصول للولايات المتحدة

الجمعة، 16 نوفمبر 2018 08:00 ص
صور.. الجدار المكسيكى يمنع مهاجرى أمريكا الوسطى من الوصول للولايات المتحدة الجدار المكسيكى
كتب: محمد الأحمدى – تصوير (رويترز)
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واصل مهاجرو أمريكا الوسطى اليوم الجمعة، فرارهم إلى الولايات المتحدة الأمريكية بسبب الفقر والعنف، ولكنهم لم يتمكنوا من العبور بسبب الجدار المكسيكى. 

الجدار المكسيكى
الجدار المكسيكى

وعلق الرئيس الأمريكى دونالد ترامب منح اللجوء للمهاجرين الذين يعبرون الحدود بصورة غير قانونية.

وأصدر ترامب أمرا يوم الجمعة، وأصبح ساريا يوم السبت، مما يعنى أن المهاجرين سيضطرون إلى تقديم أنفسهم إلى منافذ الدخول الأمريكية ليصبحوا مؤهلين للجوء وعليهم اتباع اللوائح الأخرى التى تم الكشف عنها يوم الخميس والتى تستهدف الحد من طلبات اللجوء.

وقال خوليو سيزار (30 عاما) من هندوراس "لا يهم اللوائح التى تفرضها حكومة (ترامب) فلا يمكننا العودة إلى بلادنا، لدى رصاصة فى ذراعى وأخرى فى كتفى، إذا عدت إلى بلدى، فسيكون من الأفضل أن أذهب إلى هناك فى تابوت".

الشرطة الأمريكية
الشرطة الأمريكية

 

المهاجرون أمام الجدار
المهاجرون أمام الجدار

 

أماكن جلوس المواطنين
أماكن جلوس المواطنين

 

جانب من الجدار المكسيكى
جانب من الجدار المكسيكى

 

جانب من المهاجرين
جانب من المهاجرين

 

جدار المكسيك
جدار المكسيك

 

محاولات المهاجرين
محاولات المهاجرين

 

مهاجرو أمريكا الوسطى
مهاجرو أمريكا الوسطى

 

مواطن من أمريكا الوسطى أمام جدار المكسيك
مواطن من أمريكا الوسطى أمام جدار المكسيك

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