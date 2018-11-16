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سيولة مرورية فى شوارع وميادين القاهرة والجيزة

الجمعة، 16 نوفمبر 2018 07:00 ص
سيولة مرورية فى شوارع وميادين القاهرة والجيزة ارشيفيه - سيوله مروريه
كتب عبد الرحمن سيد
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شهدت شوارع العاصمة والمناطق والطرق الحيوية بمحافظتى القاهرة والجيزة، صباح اليوم الجمعة، حالة من السيولة المرورية، وانسياب لحركة السيارات بكل الطرق، وسط انتشار الخدمات المرورية.

وشهد ميدان التحرير ووسط العاصمة، انتظام حركة سير السيارات بكل المداخل المؤدية للميدان، وكذا سيولة مرورية بمناطق كورنيش النيل، فى كل الاتجاهات، انطلاقا من محيط ماسبيرو وصولا إلى المعادى، عبر مناطق حلوان والملك الصالح.

كما انتظمت حركة السير أعلى محاور الجيزة بشوارع الجيزة والنيل السياحى والهرم والبحر الأعظم، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق.

 

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