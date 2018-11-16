"رى سوهاج": تطهير جميع مخرات السيول و749 ترعة تحسبًا للسيول

قال المهندس طارق اللبان، وكيل وزارة الرى بسوهاج، إنه تم تطهير جميع مخرات السيول بالمحافظة وأصبحت جاهزة لاستقبل السيول حال حدوثها مشيرًا إلى أنه تم أيضًا تطهير 749 ترعة وهو عدد الترع على مستوى المحافظة وذلك لضمان وصول المياه الى نهايات الترع كما تمت إزالة الحشائش.

وأضاف وكيل وزارة الرى فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أنه تم تجهيز المعدات بإدارات الرى على مستوى المحافظة كما تم وضع بعض المعدات بالقرب من مخرات السيول تحسبًا لسقوطها مشيرًا الى أنه يتم المتابعة الدورية من قبل مديرية الرى تحسبا لحدوث طوارئ أو عوائق ويتم عمل الإجراءات الاحترازية من قبل المديرية استعدادًا للسيول حال حدوثها .