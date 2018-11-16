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رابطة العالم الإسلامى: بيان النيابة العامة السعودية يؤكد صدق اللهجة والحزم

الجمعة، 16 نوفمبر 2018 07:00 ص
رابطة العالم الإسلامى: بيان النيابة العامة السعودية يؤكد صدق اللهجة والحزم أمين عام رابطة العالم الإسلامى
وكالات الأنباء
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أكد الأمين العام لرابطة العالم الإسلامى رئيس مجلس إدارة الهيئة العالمية للعلماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى أن البيان الصادر عن النيابة العامة بالمملكة العربية السعودية اليوم فى قضية مقتل المواطن جمال خاشقجى ـ رحمه الله ـ جاء على تفاصيل واقعتها الإجرامية مجيباً على استطلاعاتها بوثائقه التحقيقية مع مطالبته العادلة بحق الجناة.

وقال: إن منطق الإنصاف يُدرك بوعيه وتجرده أن واقعة العمل الإجرامى لم تكن على امتداد الزمان والمكان حالة منفردة وفى واقعنا المعاصر نظائر فى مستوى البشاعة وأكبر، وأن الهوى المغرض فى مزايداته الإعلامية لا يُحركه سوى توظيفه السلبى فى سياق انعدام القيم الأخلاقية مدفوعاً بالمكابرة والازدواجية والتحدث بارتجال خالى الوفاض، مؤكدًا أن للقدر الإلهى سنة ماضية فى مثل هذا العبث بكيده الضعيف والمكشوف أمام منطق الحقائق وقامة الدولة بثابت قيمها وراسخ منهجها وهى التى خصها المولى جل وعلا بتحكيم شرعه وخدمة الإسلام والمسلمين والإنسانية جمعاء، كما كانت محوراً رئيساً فى مواجهة التطرف والإرهاب وشريكاً فاعلاً وقوياً فى مجتمعها الدولى تسعى بمبادرات السلام والوئام فضلاً عن تقديم العمل الإنسانى العالمى بكل سخاء.

وأضاف: إن البيان جاء على منهج المملكة العربية السعودية فى صدق اللهجة والحزم مع كل مجرم مهما تكن صفته وغايته فإنها فى التكييف الشرعى للمملكة العربية السعودية ذرائع باطلة لن تفلت من الجزاء العادل والنافذ على الجميع وهو الذى صدع به بكل وضوح، مشيرًا إلى أن لمشهد العدالة على أرض المملكة نماذجَ سجلها التاريخ الإسلامى والإنسانى بشرف لا يزال يحكى قصصها الملهمة للجميع.


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