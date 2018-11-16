رئيس الوزراء يشيد بفوز مصر بالمركز الأول فى مسابقة الابتكار الإدارى

كتبت هند مختار

أشاد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بفوز مصر، ممثلة في وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بالمركز الأول والدرع الذهبية في مسابقة الابتكار الإداري، التي نظمتها المنظمة الإفريقية للإدارة العامة خلال فعاليات الدورة 39 للمؤتمر العام للمنظمة، التي عقدت في بوتسوانا، نوفمبر الجاري، من خلال قيام الوفد المصري برئاسة المهندسة غادة لبيب، نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإداري، بعرض "منظومة ميكنة تسجيل المواليد والوفيات".

وثمن رئيس مجلس الوزراء، هذا الإنجاز الذي حققته مصر على الصعيد الأفريقي، من خلال طرح هذه المنظومة الواعدة، التي تحققُ مزيداً من الضبط لمنظومة تسجيل المواليد والوفيات، إلى جانب إتاحة بيانات ومؤشرات ديموغرافية مهمة تساهم في دعم عملية اتخاذ القرار، ورفع كفاءة الخدمات الحكومية.

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تقدم للجائزة 43 مشروعاً من كافة أنحاء القارة الإفريقية، وتم ترشيح أفضل خمس مشروعات للمرحلة النهائية، حيث قام فريق العمل المصري بعرض تفاصيل المشروع على لجنة حكام المسابقة مستعرضاً تفاصيل تصميم النظام ومكوناته، ودوره في ربط جميع مكاتب الصحة المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية بجميع الجهات الحكومية، من خلال منصة الكترونية منشأة داخل وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وكذا دور المنظومة في دعم تعزيز كفاءة تقديم الخدمات الحكومية وتوفير المعلومات والإحصاءات اللازمة لاتخاذ قرارات التخطيط الدقيق والفعال، فضلاً عن ربطه بالساعة السكانية اللحظية لجمهورية مصر العربية، والخريطة الصحية، ولوحة المؤشرات الديمغرافية الخاصة بالمواليد والوفيات.

وأشار إلى أن رئيس الوزراء سبق أن أبدى اهتماما كبيرا بمشروع المنظومة المميكنة لتسجيل المواليد والوفيات، الذي ينفذ في مصر بالتعاون بين وزارتي التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والصحة والسكان، والذى عرضت تفاصيله الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري، وأكدت أنه يهدفُ إلى بناء قاعدة بيانات متكاملة للمواليد والوفيات، وخارطة صحية لأسباب الوفاة، من خلال ميكنة تسجيل بيانات المواليد والوفيات بمكاتب الصحة في أنحاء الجمهورية، وعددها نحو 4571 مكتبا، وربطها بقواعد البيانات القومية، مثل الرقم القومي والتأمين الصحي والتموين والتطعيمات، إلى جانب ربط جميع المستويات الإدارية بوزارة الصحة بشبكة خاصة مؤمنة تسمح لكل مستوى بمتابعة مؤشرات وأداء الوحدات التابعة له.

ويُحقق مشروع المنظومة المميكنة سرعة تأدية خدمات مكاتب الصحة، وتيسير العديد من الخدمات الأخرى مثل: التأمين الصحي، والتطعيمات، وصرف الألبان المدعمة، وإضافة المواليد الجدد لبطاقات التموين، وكذلك ضمان الاستفادة من الخدمات القومية المستقبلية، كما تتيحُ المنظومة بناء نظام إنذار مبكر للوفيات من الأمراض الوبائية، وتيسير تنفيذ التعداد السكاني، والقضاء على ازدواجية وتضارب البيانات، وضمان تنقية قاعدة بيانات الرقم القومي من حالات الوفاة، مع امكانية استخدام البنية التحتية للمشروع في ميكنة خدمات صحية إضافية.