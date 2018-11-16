ديدييه ليروي: تويوتا ايجيبت أحد أهم الموزعين لموديلات تويوتا بعد 40 عاماً في مصر

تأكيداً للنجاحات التي حققتها تويوتا ايجيبت خلال أربعون عاماً برعت خلالها في تلبية متطلبات السوق المصري، وقدمت العديد من الموديلات التي نالت إعجاب نطاق واسع من العملاء لتصبح أحد الشركات الرائدة في مجال السيارات في المنطقة، حرص السيد ديدييه ليروي، نائب الرئيس التنفيذي لتويوتا موتور كوربوريشن العالمية وعضو مجلس ادارة الشركة، على زيارة مصروهذا خلال زيارته ل4 دول أولها مصر نظرا لأهميتها في أفريقيا للإشادة بالإنجازات التي حققتها تويوتا ايجيبت خلال الفترة الماضية، وتأكيداً على استمرار تويوتا ايجيبت في تحقيق المزيد من النمو والتقدم خلال المرحلة المقبلة.

ورافقه في الزيارة كلا من السيد توشيميتسو إيماي، الرئيس التنفيذي لتويوتا موتور كوربوريشن في أفريقيا، والسيد ريتشارد بيلي، كبير المديرين التنفيذيين بشركة تويوتا تسوشو، هذا بجانب السيد أحمد منصف، الرئيس التنفيذي لتويوتا ايجيبت.

وقال ديدييه ليروي، نائب الرئيس التنفيذي لتويوتا موتور كوربوريشن، خلال زيارته لمصر وتفقده لمركز تويوتا ايجيبت في " كايرو فيستيفال سيتى، "فخور بما وصلت إليه تويوتا ايجيبت اليوم وما حققته من نجاحات على كافة الأصعدة، حيث تعتبر تويوتا ايجيبت أحد أهم الموزعين لموديلات تويوتا المختلفة ، حيث تعمل الشركة على الدوام على مواكبة المتطلبات السوق المصري وتلبية احتياجات عملائها في مصر من أحدث موديلات تويوتا العالمية.

وأضاف ليروي" ان ما تشهده تويوتا ايجيبت اليوم من إنجازات يشجع تويوتا موتور كوربوريشن العالمية على الاهتمام بالسوق المصري الذي يعتبر أحد أهم الأسواق في المنطقة، حيث تمثل مبيعات تويوتا ايجيبت حول 54% من مجموع مبيعات دول شمال افريقيا، ولدينا ثقة كبيرة في الادارة العليا لتويوتا ايجيبت وكل العاملين في الشركة، وفي قدراتهم على الاستمرار في تحقيق المزيد من النجاحات التي تعزز من الدور الذي تلعبه تويوتا ايجيبت في السوق المصري للسيارات وفي تنمية ودعم الاقتصاد المصري."

وأشاد السيد توشيميتسو إيماي، الرئيس التنفيذي لتويوتا موتور كوربوريشن في أفريقيا، بما قامت به تويوتا ايجيبت مع الهيئة العربية للتصنيع في تجميع السيارة الرائدة عالميا "تويوتا فورتشنر" في مصر منذ العام 2012 باستثمارات بلغت حوالي 8.5 مليون دولار، وأضاف أن تويوتا ايجيبت تسعى خلال المرحلة القادمة لتنمية وتطوير أعمالها، وتعزيز مركزها في صدارة فئة السيارات المستوردة في مصر، مما أهل الشركة للحصول على العديد من الجوائز من الشركة الأم تويوتا موتور كوربوريشن.

وقال السيد أحمد منصف، الرئيس التنفيذي لتويوتا ايجيبت، "يفخر كل العاملين في تويوتا ايجيبت بما وصلت إليه الشركة اليوم ، فنحن نملك شبكة واسعة تحتوي على 54 فرع تخدم قطاع مبيعات السيارات وقطاع خدمات ما بعد البيع وقطاع البيع المباشر لقطع الغيار الأصلية مما يغطي جميع أنحاء الجمهورية.

وأكد منصف على أهمية الاستثمارات التي تقوم بها تويوتا للعمل على الارتقاء المستمر بكل ما تقدمه الشركة من سيارات وقطع غيار أصلية وخدمات متعددة تتميز بأعلى معايير الجودة ورضا العملاء، حيث تسعى تويوتا ايجيبت على تنمية مراكز الصيانة وبيع قطع الغيار وخدمات ما بعد البيع وإنشاء المزيد من المراكز في مناطق متعددة من الجمهورية لتلبية احتياجات عملاء الشركة في مصر.

وأشاد منصف بالمركز الإقليمي التي أقامته تويوتا بمدينة السادات في 2015 والذي يعد الأكبر من نوعه في المنطقة حيث يلبي احتياجات الأسواق في شمال أفريقيا والشرق الأوسط من قطع الغيارالأصلية، وأقيم المشروع على مساحة 29.7 ألف متر مربع، ويستطيع خدمة أكثر من 500 ألف سيارة.