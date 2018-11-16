حبس 3 أشقاء لتسترهم على أخيهم الهارب ومقاومة السلطات فى الطالبية

كتب أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بحبس 3 متهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بمقاومة السلطات والتستر على مجرم هارب، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

وردت معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة تفيد اختباء 4 أشقاء أحدهم صادر ضده قرار ضبط وإحضار فى قضية قتل داخل شقة بمنطقة الطالبية، كما أن أشقائه متهمين بمقاومة السلطات.

وعلى الفور تحركت قوة أمنية برئاسة الرائد مصطفى عبد الله رئيس مباحث الطالبية، إلى الشقة محل اختباء المتهمين، وفور محاصرة المتهمين، بادر أحدهم بإطلاق الأعيرة النارية، حيث تبادل رجال المباحث إطلاق الرصاص معه، مما أسفر عن مقتله.

وحاصر رجال المباحث المتهمين، وألقوا القبض على 3 من أشقاء القتيل، بتهمة مقاومة السلطات، وضبط السلاح النارى المستخدم فى الواقعة، كما تم ضبط صاحب الشقة، من عائلة المتهمين، لاتهامه بمساعدتهم على الإختباء، وحرر العميد طارق صلاح مأمور قسم شرطة الطالبية محضرا بالواقعة، وحرز السلاح المضبوط، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابة التحقيق.