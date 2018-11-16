حبس تاجر مخدرات بالخصوص.. والنيابة تستعجل تحريات المباحث

كتبت : دينا الحسيني

قررت نيابة الخصوص حبس عياد . م ر 59 سنه تاجر مخدرات 4 أيام علي ذمة التحقيقات ، واستعجلت النيابه تحريات المباحث حول الواقعة .

كانت معلومات قد وردت إلي المقدم محمود عادل رئيس مباحث قسم شرطة الخصوص تفيد تردد تاجر مخدرات علي دائرة القسم لبيع المواد المخدره وتوزيعها علي عملائه ، بالعرض علي اللواء علاء فاروق مدير الإدارة العامه لمباحث القليوبية وجه بتقنين الإجراءات .

وبعمل كمين أمكن ضبط المتهم حال إستقلاله السيارة رقم ط ق س 256 وبحوزته 30 قطعة من مخدر الحشيش وزنت 3 كيلو جرام بقصد الاتجار فيها ، وتبين أنه مقيم بدائرة القسم ، سبق اتهامه فى 7 قضايا "مخدرات، خيانة أمانة"، وجه اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية تحرير محضراً بالواقعه والعرض علي النيابه العامه