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حبس تاجر مخدرات بالخصوص.. والنيابة تستعجل تحريات المباحث

الجمعة، 16 نوفمبر 2018 06:18 م
حبس تاجر مخدرات بالخصوص.. والنيابة تستعجل تحريات المباحث المتهم
كتبت : دينا الحسيني
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قررت نيابة الخصوص حبس عياد . م ر  59 سنه تاجر مخدرات 4 أيام علي ذمة التحقيقات ، واستعجلت النيابه تحريات المباحث حول الواقعة .

كانت معلومات قد وردت إلي  المقدم محمود عادل رئيس مباحث قسم شرطة الخصوص تفيد تردد تاجر مخدرات علي دائرة القسم لبيع المواد المخدره وتوزيعها علي عملائه ، بالعرض علي اللواء علاء فاروق مدير الإدارة العامه لمباحث القليوبية وجه بتقنين الإجراءات .

 وبعمل كمين أمكن ضبط المتهم حال إستقلاله السيارة رقم ط ق س 256 وبحوزته  30 قطعة من مخدر الحشيش وزنت 3 كيلو جرام بقصد الاتجار فيها ، وتبين أنه مقيم بدائرة القسم ، سبق اتهامه فى 7 قضايا "مخدرات، خيانة أمانة"، وجه اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية تحرير محضراً بالواقعه والعرض علي النيابه العامه


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