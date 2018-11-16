حبس أفراد تشكيل عصابى وراء السطو المسلح على قائدى السيارات بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف - سليم على

أمرت نيابة كرداسة ومركز إمبابة، بحبس أفراد تشكيل عصابى متورطين فى السطو على قائدى السيارات، 4 أيام على ذمة التحقيق، بعد القبض عليهم بمنشاة القناطر، لسرقتهم سيارة نقل مقطورة وطلب فدية 200 الف جنيه، بالإضافة إلى السطو على سيارة يقودها مهندس بطرق الواحات بمدينة 6 أكتوبر، والاستيلاء عليها.

تلقى مركز شرطة منشأة القناطر بلاغا يفيد سطو مجهولين على قائد سيارة نقل مقطورة، وتهديده بالأسلحة النارية، والإستيلاء على السيارة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، توصل الرائد طارق مدحت رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر إلى هوية المتهمين، وتبين أنهم 4 عاطلين سابق اتهامهم فى قضايا جنائية، وأنهم يكونون تشكيلا عصابيا للسطو المسلح على قائدى السيارات، وسرقتها بالإكراه مستخدمين أسلحة نارية، كما كشفت التحريات أنهم وراء السطو المسلح أيضا على سيارة مهندس، بعد مطاردته بطريق الواحات، دائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر، والاستيلاء على السيارة، وهاتفين محمول ومبلغ 10 ألاف جنيه.

وبإعداد عدة أكمنة تمكن النقيب كريم يونس معاون مباحث مركز شرطة منشأة القناطر من رصد تحركات المتهمين، وتمكن من إعداد عدة أكمنة اسفرت عن القبض عليهم، وضبط بحوزتهم السلاح النارى المستخدم فى ارتكاب الجريمة، وإعادة السيارة المبلغ بسرقتها

واعترف المتهمين أمام العميد عاصم ابو الخير رئيس مباحث قطاع أكتوبر، والعقيد محمد أبو زيد وكيل فرقة المباحث الجنائية، بارتكاب الواقعة، وذكروا أنهم ارتكبوا عدة وقائع سابقة لسرقة سيارات بالإكراه، من بينها السطو على مهندس أثناء قيادته سيارته بطريق الواحات، حيث أرشدوا عن السيارة المسروقة، وتم استعادتها، وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، ونائبه اللواء محمد التواب، وتولت النيابة التحقيق.