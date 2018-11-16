حالة الطقس اليوم الجمعة 16/11/2018 فى مصر والدول العربية

كتب محمود راغب

نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية اليوم الجمعة ، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يستمر تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر ومناطق من الوجه البحرى قد تمتد القاهرة.

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء أن يسود طقس لطيف نهارا بارد ليلا ، كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على البحر المتوسط مما يؤدى لاضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بالقاهرة العظمى 24 والصغرى 17 ، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 18 ، ومطروح العظمى 22 والصغرى 15 ، وسوهاج العظمى 24 والصغرى 13 ، وقنا العظمى 24 والصغرى 14 ، وأسوان العظمى 26 والصغرى 13 .

الطقس فى الأردن

نهاراً

تبقى درجات الحرارة أقل من مُعدلاتها العامة بحدود 4-6 درجات مئوية.

وتسود أجواء باردة في عموم المناطق، وغائمة جزئياً إلى غائمة في شمال ووسط المملكة.

وتهطل الأمطار في شمال ووسط المملكة بمشيئة الله، تكون غزيرة في أجزاء من المنطقة الشمالية. كما ويتشكل الضباب في الجبال.

وتكون الرياح جنوبية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة.

في خليج العقبة: -الرياح: جنوبية، خفيفة السرعة. - حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (20-30 سم). - درجة حرارة سطح مياه البحر: 23 درجة مئوية.

ليلاً

تسود أجواء باردة في عموم المناطق.

ولا تزال الفرصة متاحة لهطول زخات من الأمطار في شمال ووسط المملكة مع ساعات الليل الأولى.

وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.

الطقس فى فلسطين

يطرأ إنخفاض طفيف على درجات الحرارة، بحيث تصبح أدنى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 4 درجات مئوية، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم، وباردا نسبياً نهاراً، وبارداً ليلاً، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط زخات متفرقة من الأمطار، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.