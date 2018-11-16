جولة مفاجئة لمحافظ القاهرة بحى السلام ويوجه بتكثيف حملات النظافة

فى إطار جولاته الميدانية للأحياء، قام اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، بجولة مفاجئة لحى السلام أول، قام خلالها بتفقد شارع طابا وترعة الطوارئ.

واستدعى المحافظ رئيس الحي السلام أول ورئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة، ومدير مديرية الطرق، وأصدر تعليماته بتكثيف حملات النظافة علي مدار اليوم ورفع كافة المخلفات والإشغالات ورفع كفاءة الطرق واستعواض البردورات وبلاط الارصفة الناقصة والتأكد من صيانة أعمدة الإنارة وعملها بكفاءة تحت اشراف المهندس ابراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية ومنح مهلة 48 ساعة لرئيس الحي بالتنسيق مع شرطة المرافق لرفع كافة الاشغالات واتخاذ اللازم من إعادة الانضباط للشارعين .

وخلال الجولة، فوجئ المحافظ بوجود كسر ماسورة مياه تم استدعاء شركة المياه وتم الاصلاح الفوري لماسورة المياه وعدد خمسة شفاطات مياه لشفط تجمعات المياه الناتجة عن الكسر.

كما تفقد المحافظ سوق سبيكو والتى قامت المحافظة بتطويره خلال الفترة الماضية وأكد علي انتظام العمل به وتوافر كافة الخضر والفاكهة والسلع اللازمة للمواطنين والتزام كل بائع بالمكان المخصص به ووجه لرئيس الحى برفع المخالفات أول بأول وعدم السماح بتراكمها.