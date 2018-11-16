تعرف على 7 أنواع من الأطعمة تقوى الجهاز المناعى

كشفت الدكتورة أمانى الشريف عميدة كلية الصيدلة بنات جامعة الأزهر، أن هناك العديد من الأطعمة والأغذية التى تقوى الجهاز المناعى.
1-الموالح مثل البرتقال والليمون واليوسفى وكذلك الأطعمة الأخرى الغنية بفيتامين ج مثل الفلفل الأحمر الحلو ،والبروكلى والسبانخ.
2- عسل النحل أفضل الطرق لمحاربة الفطريات والفيروسات.
3-الزنجبيل لما يمتلكه من خصائص مضادة للميكروبا ت
4-الكركم يحمى الخلايا من التلف ويقلل الاضطرابات في الجهاز الهضمى ،ويقضى علي التهابات الأمعاء والمعدة.
5-حبة البركة ولها فوائد متعددة منها تعزيز جهاز المناعة وتنقية الجسم من السموم وتحسين الإبصار وعلاج الآلام الظهر .
6- الثوم فهو مضاد للأكسدة والميكروبات،ويحارب السرطان ويحارب الكولسترول،وهو من الاطعمة فائقة القوة.
7-، مقويات المناعة جنين القمح والزبادي قليل الدسم والشاى الاخضر والرمان والجوافة.
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