تعرف على 7 أنواع من الأطعمة تقوى الجهاز المناعى

كتب لؤى على

كشفت الدكتورة أمانى الشريف عميدة كلية الصيدلة بنات جامعة الأزهر، أن هناك العديد من الأطعمة والأغذية التى تقوى الجهاز المناعى.

1-الموالح مثل البرتقال والليمون واليوسفى وكذلك الأطعمة الأخرى الغنية بفيتامين ج مثل الفلفل الأحمر الحلو ،والبروكلى والسبانخ.

2- عسل النحل أفضل الطرق لمحاربة الفطريات والفيروسات.

3-الزنجبيل لما يمتلكه من خصائص مضادة للميكروبا ت

4-الكركم يحمى الخلايا من التلف ويقلل الاضطرابات في الجهاز الهضمى ،ويقضى علي التهابات الأمعاء والمعدة.

5-حبة البركة ولها فوائد متعددة منها تعزيز جهاز المناعة وتنقية الجسم من السموم وتحسين الإبصار وعلاج الآلام الظهر .

6- الثوم فهو مضاد للأكسدة والميكروبات،ويحارب السرطان ويحارب الكولسترول،وهو من الاطعمة فائقة القوة.

7-، مقويات المناعة جنين القمح والزبادي قليل الدسم والشاى الاخضر والرمان والجوافة.