video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الجمعة، 16 نوفمبر 2018 05:43 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

تعرف على 7 أنواع من الأطعمة تقوى الجهاز المناعى

الجمعة، 16 نوفمبر 2018 05:00 ص
تعرف على 7 أنواع من الأطعمة تقوى الجهاز المناعى عسل النحل لمحاربة الفطريات والفيروسات
كتب لؤى على
إضافة تعليق
كشفت الدكتورة أمانى الشريف عميدة كلية الصيدلة بنات جامعة الأزهر، أن هناك العديد من الأطعمة والأغذية التى تقوى الجهاز المناعى.
 
1-الموالح مثل البرتقال والليمون واليوسفى وكذلك الأطعمة الأخرى الغنية بفيتامين ج مثل الفلفل الأحمر الحلو ،والبروكلى والسبانخ.
 
2- عسل النحل أفضل الطرق لمحاربة الفطريات والفيروسات.
 
3-الزنجبيل لما يمتلكه من خصائص مضادة للميكروبا ت
 
4-الكركم يحمى الخلايا من التلف ويقلل الاضطرابات في الجهاز الهضمى ،ويقضى علي التهابات الأمعاء والمعدة.
 
5-حبة البركة ولها فوائد متعددة منها تعزيز جهاز المناعة وتنقية الجسم من السموم وتحسين الإبصار وعلاج الآلام الظهر .
 
6- الثوم فهو مضاد للأكسدة والميكروبات،ويحارب السرطان ويحارب الكولسترول،وهو من الاطعمة فائقة القوة.
 
7-، مقويات المناعة جنين القمح والزبادي قليل الدسم والشاى الاخضر والرمان والجوافة.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وصفات طبيعية لتقوية المناعة منها خل التفاح والجينسينج

دلع جسمك بالوز.. يحافظ على صحة قلبك وتقوى مناعتك وتخفف شعورك بالتعب

جامعة الازهر

الازهر الشريف

كلية الصيدلة بنات

المضادات الحيوية




لا تفوتك
غلق جزئى لكوبرى الجلاء فى الاتجاهين اليوم وحتى الأحد

غلق جزئى لكوبرى الجلاء فى الاتجاهين اليوم وحتى الأحد

السلطات السعودية تحقق مع "مختل عقليا" بعد قتله صيدلى مصرى بـ"جازان"

السلطات السعودية تحقق مع "مختل عقليا" بعد قتله صيدلى مصرى بـ"جازان"

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

اليوم.. قطع المياه عن مناطق بالعجوزة وإمبابة لمدة 5 ساعات

اليوم.. قطع المياه عن مناطق بالعجوزة وإمبابة لمدة 5 ساعات

حسام غالي يستقيل من عمله في الأهلي.. وفضل يعتذر عن الاستمرار

حسام غالي يستقيل من عمله في الأهلي.. وفضل يعتذر عن الاستمرار

لماذا قرر البنك المركزى تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض؟

لماذا قرر البنك المركزى تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة